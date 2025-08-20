Gimena Accardi dio que hablar después de sus declaraciones en el streaming Olga sobre los rumores de infidelidad a Nico Vázquez y en las últimas horas quien también publicó un posteo en sus redes sociales fue Ándres Gil.

El actor es compañero de la actriz en la obra En Otras Palabras y fue señalado como el tercero en discordia entre la pareja. Sin embargo, Gimena se encargó de dejar en claro que no dejan de ser trascendidos falsos.

Adrián Pallares por su parte explicó en Intrusos el motivo por el que Andrés decidió hacer el posteo que publicó en las historias de su cuenta de Instagram: “Gente muy cercana nos está diciendo que está sufriendo mucho por lo que dicen en las redes”.

Andrés Gil y Cande Vetrano (Foto: Movilpress)

“Siente que es injusto todo lo que está viviendo. La familia de Candela y Andrés la están pasando horrible. Desde ayer la pasan horrible, hizo este posteo por pedido de sus familiares”, remarcó el conductor sobre el artista que recientemente fue padre junto a Cande Vetrano.

QUÉ DIJO ANDRÉS GIL EN SU DESCARGO TRAS LAS DECLARACIONES DE GIMENA ACCARDI

Andrés Gil rompió el silencio en Instagram, tras ser señalado como el supuesto amante de Gimena Accardi. “Por todo lo que escuché y leí en los medios de comunicación y en las redes, se volvió necesario aclarar que el rumor que está circulando es absolutamente falso”, escribió el actor en su red.

Foto: Instagram.

Y en el mismo tono finalizó: “Me duele que todo el proceso increíble que compartimos con la obra de teatro junto a Gime y Nico se vea opacado por un invento. Por mi familia y por la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”.

