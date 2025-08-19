La separación de Gimena Accardi y Nicolás Vázquez tras 18 años de relación generó un fuerte revuelo mediático, especialmente luego de que trascendiera que la actriz habría sido infiel con su compañero Andrés Gil, coprotagonista de la obra que dirige el propio Vázquez.

En medio de la ola de comentarios, Sabrina Rojas se expresó con contundencia en sus redes sociales y abrió un debate necesario: el doble estándar con el que se juzga la infidelidad según el género.

A través de una historia de Instagram, Rojas reflexionó:

“Estamos viendo un gran ejemplo para reflexionar lo injusto que somos siempre con las mujeres. Ellos son infieles y es casi anecdótico, lo entendemos porque está en su naturaleza, hasta lo tocamos de manera divertida, aún cuando hay hijos de por medio“, lanzó, lanzando lo que podría ser una indirecta al padre de sus hijos.

Foto: Instagram de Sabrina Rojas.

Y siguió: “Ahora cuando la mujer es la infiel, todo se pone serio, se juzga como un gran pecado, a tal nivel que se ve obligada a tener que dar explicaciones y reconocer públicamente su ‘pecado’ (algo que jamás hará un hombre) porque nadie lo presiona por su accionar”.

LAS REPERCUSIONES DEL MEA CULPA DE GIMENA ACCARDI EN OLGA

El mensaje de Sabrina llega en un contexto donde Gimena Accardi decidió romper el silencio en el programa Sería Increíble y hablar de su separación, reconociendo que cometió “un error” o “desliz” en sus 18 años de relación con aparentemente un “random”.

Su sinceridad generó aplausos por parte de algunos sectores, pero también duras críticas por parte de otros, lo que reavivó la discusión sobre el rol de la mujer en los vínculos amorosos y cómo sigue operando el machismo incluso en 2025.