Por más que Gimena Accardi quiso dar por terminado el escándalo mediático tras admitir su infidelidad a Nicolás Vázquez, el tema sigue acaparando a la prensa y Migue Granados aprovechó para ironizar al respecto.

“Yo estoy completamente abajo”, afirmó la panelista de Olga.

Pero Migue la corrigió: “Estás radiante... Yo no tengo tele, no sé qué pasó”.

Foto: Instagram (@nicovazquezok)

Por eso, Accardi insinuó que no paró de llorar: “¡Tengo los ojos más hinchados que vos!“.

LA CHICANA DE MIGUE GRANADOS A GIME ACCARDI

“Estás gracioso, no sé si necesitaba reírme o qué, pero me estás haciendo reír”, enfatizó la actriz.

“Vos estás muy mal, entonces estás con la vara muy baja”, chicaneó Migue Granados a Gime Accardi.