El mismo día que Gimena Accardi reconoció públicamente que le fue infiel a Nicolás Vázquez, Sabrina Rojas se mostró comprensiva con la actriz.

Sin embargo, en redes sociales, los usuarios destrozaron a Gimena y la compararon con la China Suárez, quien ha sido criticada por involucrarse con hombres casados.

Uno de los casos más comentados de Eugenia fue con Mauro Icardi, cuando él estaba en pareja con Wanda Nara. Actualmente, el ex matrimonio está tramitando su divorcio y Suárez de novia con el futbolista.

La comparación entre las actrices reabrió el debate sobre cómo el público y los medios juzgan los vínculos amorosos de las famosas, y Sabrina Rojas fue picante con su análisis en Pasó en América.

SABRINA ROJAS DIFERENCIÓ A CHINA SUÁREZ DE GIMENA ACCARDI Y FUE MUY PICANTE

Sabrina Rojas: -No entiendo por qué la comparación, porque la China nunca fue infiel.

Natalie Weber: -¿Eh? ¿Cómo que nunca fue infiel?

Martín Salwe: -¿Cómo?

Sabrina: -No, la China había terminado sus vínculos anteriores. Ella se mete con tipos casados, que es muy distinto a serle infiel a su pareja.

Tartu: -Claro, es otra historia.

Natalie: -O sea, ¿vos decís que a Nicolás Cabré no lo engañó, por ejemplo?

Sabrina: -Que nosotros sepamos, no. A la China se la critica por meterse tantas veces con hombres casados y por la poca empatía que tiene al hablar.

Natalie: -Es soberbia.

Sabrina: -Sí, es soberbia cuando declara. No la estamos matando por ser infiel. Que nosotros sepamos, no les fue infiel a sus parejas; lo que hace es involucrarse con hombres casados.

Tartu: -Accardi, cuando empezó con Nico Vázquez, él estaba casado con Mercedes Funes.

Sabrina: -Sí, puede pasar.

Tartu: -Y la semana que viene, cuando salga de la mano con Andrés Gil por Palermo…

Sabrina: -Yo quiero creer que no es él.

Tartu: -Son mentirosos profesionales.

Martín Salwe: -A mí Gimena me mintió en la cara. Le hice una nota cuando llegó de España y me dijo: “No hay terceros en discordia”.

