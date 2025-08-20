La separación de Nico Vázquez y Gimena Accardi sigue sumando capítulos con el correr de los días. Después de semanas de especulaciones, trascendió la fecha exacta en la que la pareja firmará oficialmente el divorcio.

En Sálvese quien pueda revelaron que, tras un año de crisis y rumores de infidelidad, mañana (jueves 21 de agosto) será el día en que se concrete la firma del divorcio. Según contaron en el programa, todo se aceleró en las últimas semanas: “Mañana por fin se firma el divorcio, entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo y se han visto. Él dice haberla perdonado, lo que le dolió fue cómo se desencadenó todo”, detallaron.

El acuerdo sería en buenos términos: reparto 50 y 50 de los bienes, con Gimena quedándose con la casa familiar, mientras que Nico ya se instaló en un departamento en Capital Federal que compró este año. Además, pese a la ruptura, seguirán trabajando juntos, ya que la actriz continuará la gira teatral con el compañero con el que fue vinculada sentimentalmente, Andrés Gil.

“Él está tranquilo, no tiene nada contra el chico porque cree que no es. Lo cierto es que mañana se firma por fin el divorcio”, cerraron en el ciclo.

MARCELA TAURO LANZÓ UNA EXPLOSIVA TEORÍA SOBRE QUIÉN FILTRÓ EL TERCERO EN DISCORDIA ENTRE NICO VÁZQUEZ Y GIME ACCARDI

Cuando parecía que la polémica iba a calmarse después de las confesiones públicas de Nico Vázquez y Gimena Accardi, un nuevo giro encendió la polémica luego de que Marcela Tauro deslizara una explosiva teoría.

“Para mí fue él”, lanzó sin filtros, Tauro, en referencia a Nico Vázquez, señalando que habría sido el propio actor quien dejó trascender la información.

Según explicó la periodista, Vázquez habría quedado pegado en el escándalo como el supuesto infiel y, para correrse del foco, la filtración habría sido su estrategia.