El escándalo en torno a Gimena Accardi y Nicolás Vázquez sigue generando repercusión en el mundo del espectáculo.

Según reveló Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, la actriz se mostró furiosa con su expareja luego de que trascendiera en LAM la infidelidad que habría cometido durante su relación.

La filtración, que habría salido del propio círculo de Vázquez, desató un tenso cruce entre los dos.

Etchegoyen relató que, aunque en sus recientes apariciones públicas Gimena habló con respeto de Nicolás, en privado no ocultó su enojo por la forma en que la información se hizo pública.

Foto: Instagram @nicovazquez

“Lo que me cuentan es que Gimena está muy molesta porque fue Nico quien blanqueó lo ocurrido, cuando ya habían pasado varios días de la separación”, explicó el periodista.

GIMENA ACCARDI, FURIOSA CON NICOLÁS VÁZQUEZ

La situación escaló rápidamente cuando comenzaron a llegarle a la actriz mensajes con lo que Ángel de Brito había contado en LAM. Según el conductor de Mitre Live, Accardi no tardó en llamar a Vázquez para reprocharle su accionar.

Foto: Captura (TN)

“Me dicen que lo llamó furiosa y le preguntó directamente: ‘¿qué carajo hiciste?’”, relató Etchegoyen sobre la tensa conversación.

Aunque el error inicial estuvo del lado de la actriz, Etchegoyen destacó la contradicción en la actitud de Nicolás: “Si la intención de él era cuidarla, resulta extraño que haya terminado exponiendo un secreto tan doloroso”.