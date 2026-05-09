El conductor, más conocido como “Chino” Leunis, abrió las puertas de su intimidad en redes sociales y sorprendió con el resultado de una renovación integral que cambió por completo su vivienda.

El living comedor es uno de los espacios más llamativos: predominan la madera y los tonos oscuros, con una estética rústica que aporta calidez. Allí, el gran protagonista es un hogar a leña, que le da identidad al ambiente y lo convierte en el punto de encuentro ideal.

la casa del Chino Leunis tras su impactante remodelación. Crédito: Instagram

Así es la casa del Chino Leunis

La casa también cuenta con espacios al aire libre diseñados para el relax. El jardín incluye una piscina climatizada, que permite su uso incluso fuera de temporada.

la casa del Chino Leunis tras su impactante remodelación. Crédito: Instagram

Además, sumó un toque distintivo con un estanque artificial.

la casa del Chino Leunis tras su impactante remodelación. Crédito: Instagram

UNA REMODELACIÓN CON HISTORIA

“Esta casa apareció casi de casualidad y marcó una etapa muy importante en nuestras vidas”, expresó Leunis. Por su parte, Magdalena explicó que necesitaban más espacio para toda la familia, lo que impulsó la remodelación.

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La cocina se presenta espaciosa y funcional, con muebles de madera maciza, mientras que los baños suman un toque sofisticado con detalles dorados.

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