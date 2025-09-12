El calendario le marcó una fecha imposible de ignorar y Chino Leunis lo celebró con emoción. Hace cuatro años, junto a Magdalena Martínez Picabea, vivió un día que aún hoy late con la misma intensidad: su casamiento. Entre abrazos, sonrisas y miradas cómplices, la pareja recuerda aquel momento como el inicio de una historia de amor que no deja de renovarse.

“Increíble que ya pasaron 4 años desde ese día tan maravilloso. Día a día la historia se pone mejor”, escribió el conductor en sus redes sociales, acompañando el mensaje con fotos íntimas de la celebración. En las imágenes se lo ve disfrutando con Magdalena, mientras amigos y familiares comparten la alegría del festejo.

Leunis, padre de Delfina, fruto de su relación anterior con Karin Rodríguez, integra una familia ensamblada con los cuatro hijos de su esposa: Alfonso, Toro, Lola y Cristóbal.

El Chino Leunis y Magdalena Martínez Picabea festejaron su cuarto aniversario de casados. Crédito: Instagram

EL MENSAJE DE EL CHINO LEUNIS

En su mensaje, Chino Leunis eligió agradecer públicamente a su compañera: “Gracias @macamartinezpicabea por ser la mejor compañera del universo. Celebro nuestra historia, nuestro amor y nuestra familia. Cada día. ¡Te amo!”. Palabras que ratifican que, para él, el aniversario no es solo un recuerdo, sino una elección diaria de amor y compañía.

El conductor también destacó cuál es el secreto de su vínculo con Magdalena Martínez Picabea: la sinceridad. “Con Maca tenemos un vínculo muy lindo, de mucha franqueza. Lo que hablamos es lo que es. Nos compartimos lo bueno y lo malo. Eso me parece lo más importante”, confesó en una entrevista con Casino, el ciclo de Infobae conducido por el Pollo Álvarez.

A lo largo del tiempo, esa transparencia les permitió construir confianza y sentirse socios de vida. Para el Chino Leunis, su esposa es más que una compañera: “Maca es mi persona favorita. Me gusta ir a dormir con ella, quedarme un sábado viendo una película o viajar juntos. También me gusta cómo salimos adelante cuando algo no sale bien. Poder compartir alegrías y desilusiones sin miedo es liberador”.