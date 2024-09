En su visita a La Noche Perfecta, el Chino Leunis reveló cuál fue la experiencia más traumática de su infancia y sorprendió con los detalles que dio de la situación que vivió.

“¿Es verdad que una vez descubriste a tus padres teniendo relaciones sexuales?”, le preguntó Sebastián Wainraich y el conductor de Poco Correctos reclamó con humor: “Recién llego, por favor... deben estar viendo”.

“Es verdad y hay una cuota muy pervesa en esta historia... mi hermano Sebastián tiene tres años más que yo, estabamos de vacaciones en Brasil en un bungaloo y él me dice ‘mirá lo que pasó'”, recordó.

Entonces, el Chino relató cómo fue el incómodo momento: “Me asomo a la persiana que nos separaba y veo una escena que trato de no recordarla, pero vi el acto del amor”.

“¿En qué posición jugaban?”, repreguntó picante y él dijo sincero: “Era la clásica situación... no quiero acordarme tanto, no era el correntino ni el misionero, lo peor es que en ese momento me agarraron ganas de hacer pis porque me dio ansiedad”.

EL CHINO LEUNIS SORPRENDIÓ AL HABLAR DEL EXCELENTE VÍNCULO DE SUS PADRES

Tras el picante ida y vuelta del Chino Leunis en el programa nocturno de eltrece, el conductor soprendió al hablar del excelente vínculo de sus padres.

“En el desayuno al otro día no nos miramos a los ojos, mi vieja me va a matar con esto. Se aman, y creo que hasta este momento mis viejos son una pareja que hacen mucho el amor”, dijo sin filtros.

