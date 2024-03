Darío Barassi conduce de lunes a viernes Ahora caigo por eltrece, al término de Poco correctos, pero se supo que en las próximas semanas el Chino Leunis “seguirá de largo” y se hará cargo también del ciclo del humorista.

El cambio se producirá la semana próxima cuando el Chino aparezca en pantalla hasta las 20 en ambos ciclos debido a que Darío deberá someterse a una intervención quirúrgica para tratarse de unos nódulos en la garganta.

“Me tengo que operar, lamentablemente No es grave ninguna de las dos cosas, todo tranca. Pero la operación del pólipo me obliga a estar en silencio absoluto... en silencio absoluto aproximadamente un mes”, señaló Darío en una story de Instagram.

Las stories de Darío Barassi explicando por qué se asentará de Ahora caigo (Foto: Instagram)

“Dos días para cirugía pólipo cuerda vocal y hernia, 25 días de silencio total, 7 de poco esfuerzo abdominal. Mátenme. ¿Cómo carajo hago para no hablar tantos días?”, se preguntó.

Darío Barassi publicó desde su cuenta oficial de Instagram un emotivo video retro de su boda por su boda aniversario de casados número 9 con Lucía Gómez Centurión. “Cada año vuelvo a ver este video. Es que fue un día espectacular, no había novia más linda, familia más presente, amigos más agitadores y fiesta más fuego”, escribió el conductor.

Luego, continuó: “Te amo gorda mía. 9 años de casados?!? Queeeeé??? 9 años gorda…. Éramos dos adolescentes manejando a Cariló, escuchando Aristimuño, comiendo sándwiches de palta y queso”. “En que momento pasó todo?? La vida con vos está buenísima. Todo me gusta, hasta discutir y amigarnos. Es que me gustás vos, todo de vos me gusta. Felices 9″, dijo emocionado.

Contundente postura de Darío Barassi sobre la posibilidad de seguir agrandando la familia con Lucía Gómez Centurión (Foto: Instagram)

En su publicación, adelantó: “El año que viene los 10 se festejan con fiesta y bardo, porque somos una pareja para celebrar, nos ocupamos de que así sea. Hemos formado una familia alegre, amorosa y divina”. “Esas chinas me tienen loco y son el reflejo de lo que somos nosotros. Cada vez que las veo sin que ellas se den cuenta, veo un poco de vos y un poco de mí y entiendo ahí por qué me parecen perfectas. Te amo, te celebro y agradezco Lucía es con vos o no es. Feliz aniversario mujer de mi vida”, expresó sobre sus hijas.

