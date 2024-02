Darío Barassi publicó desde su cuenta oficial de Instagram un emotivo video retro de su boda por su boda aniversario de casados número 9 con Lucía Gómez Centurión.

“Cada año vuelvo a ver este video. Es que fue un día espectacular, no había novia más linda, familia más presente, amigos más agitadores y fiesta más fuego”, escribió el conductor.

Luego, continuó: “Te amo gorda mía. 9 años de casados?!? Queeeeé??? 9 años gorda…. Éramos dos adolescentes manejando a Cariló, escuchando Aristimuño, comiendo sándwiches de palta y queso”.

El posteo de Darío Barassi por su aniversario de casados con Lucía Gómez Centurión.

“En que momento pasó todo?? La vida con vos está buenísima. Todo me gusta, hasta discutir y amigarnos. Es que me gustás vos, todo de vos me gusta. Felices 9″, dijo emocionado.

En su publicación, adelantó: “El año que viene los 10 se festejan con fiesta y bardo, porque somos una pareja para celebrar, nos ocupamos de que así sea. Hemos formado una familia alegre, amorosa y divina”.

“Esas chinas me tienen loco y son el reflejo de lo que somos nosotros. Cada vez que las veo sin que ellas se den cuenta, veo un poco de vos y un poco de mí y entiendo ahí por qué me parecen perfectas”, expresó sobre sus hijas.

Al final, agradeció a su pareja: “Te amo, te celebro y agradezco Lucía es con vos o no es. Feliz aniversario mujer de mi vida”.

WANDA NARA CAPTURÓ EL MOMENTO EXACTO EN EL QUE DARÍO BARASSI SUFRIÓ UN ACCIDENTE EN MÉXICO

Un nuevo proyecto laboral cruzó los caminos de Wanda Nara y Darío Barassi, quienes viajaron a México para grabar “Love is Blind Argentina”, el exitoso reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos.

Allí, la hermana de Zaira Nara registró el momento exacto en el que llegaba su compañero, sin saber que quedaría grabado cuando se lastima con cactus que había en el paradisíaco lugar.

“Apenas llegó el conductor, Darío Barassi, herido por un cactus”, escribió Wanda, divertida, en el video que subió a Instagram Stories, donde también se ve a un médico que lo asiste con la lastimadura que se hizo en la mano.

“Ay, me pinché con esto. Me dolió mal, me voy a morir. Si me empiezo a desmayar que alguien me ayude, por favor”, expresó Barassi culpando a Francesca e Isabella (las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi y que la acompañaron a la grabación por lo sucedido. “Tus hijas me empujaron, asesinas”, agregó, entre risas.

“El ‘anti selva’ de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en el medio de la selva. Llegó hace 5 minutos y ya tiene una herida”, cerró Wanda, quien nunca dejó de filmar toda la escena con el presentador.