Darío Barassi aterrizó con su familia en México para grabar con Wanda Nara un adelanto de su próximo proyecto para Netflix. Sin embargo, cuando no está trabajando, disfruta con su pareja, Lu Gómez Centurión y sus dos hijas de la playa. Especialmente, se divierte imitando a Pampita.

En esta oportunidad, Darío divirtió tanto a sus seguidores de Instagram como a la conductora con una desopilante imitación, en la que se lo puede ver en traje de baño posando muy sensual con una Palmera. ¿El motivo? Se hospedó en el mismo hotel que ella y no dudó en aprovechar la conciencia para hacer humor.

“Estuvo Pampita en este mismo hotel haciendo producciones grosas y siendo una reina. No va que intento hacerme el sexy en la playa tapando la panza con una palmera y nada sale como quiero. Lpm. ¿Real me sale panza después del tronco”, expresó, divertido. A lo que Pampita reaccionó firmándole emojis que lloran de la risa. ¡Lo más!

DARÍO BARASSI CONDUCIRÁ LOVE IS BLIND ARGENTINA JUNTO A WANDA NARA

Wanda Nara y Darío Barassi serán los conductores de Love is Blind Argentina, el reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos y que sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual y arrancarán en estas condiciones una relación amorosa que podría conducirlos al matrimonio.

El proyecto producido por la plataforma Netflix comenzó su rodaje esta semana en la Ciudad de México y finalizará en las próximas en la ciudad de Buenos Aires, donde se celebrarán las bodas de las parejas participantes que decidan casarse.

Mezcla de reality y experimento social, el espíritu de Love is Blind (el amor es ciego) aspira a dejar de manifiesto que hay cosas más importantes que las apariencias a la hora de encontrar una relación amorosa.

La idea es que las parejas tengan citas guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros sin verse cara a cara y sin tener contacto físico y que a partir de allí pudieran elegirse para llegar al matrimonio.

Las parejas formadas durante la etapa de citas disfrutarán luego de un viaje romántico a las paradisíacas playas de Tulum, la costa maya mexicana, luego regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar para confirmar la decisión de permanecer juntos o desistirán de la idea.

El ciclo cuenta con distintas ediciones alrededor del mundo a las que se sumará esta nueva versión Argentina: Love is Blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is Blind Japón, con una; Love is Blind Brasil, que ya lleva tres temporadas; y Love is Blind Suecia, cuya primera temporada estrenará el 12 de enero.