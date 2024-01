Un nuevo proyecto laboral cruzó los caminos de Wanda Nara y Darío Barassi, quienes viajaron a México para grabar “Love is Blind Argentina”, el exitoso reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos.

Allí, la hermana de Zaira Nara registró el momento exacto en el que llegaba su compañero, sin saber que quedaría grabado cuando se lastima con cactus que había en el paradisíaco lugar.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Apenas llegó el conductor, Darío Barassi, herido por un cactus”, escribió Wanda, divertida, en el video que subió a Instagram Stories, donde también se ve a un médico que lo asiste con la lastimadura que se hizo en la mano.

“Ay, me pinché con esto. Me dolió mal, me voy a morir. Si me empiezo a desmayar que alguien me ayude, por favor”, expresó Barassi culpando a Francesca e Isabella (las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi y que la acompañaron a la grabación por lo sucedido. “Tus hijas me empujaron, asesinas”, agregó, entre risas.

“El ‘anti selva’ de mi compañero se pinchó con un cactus y ya pidió una ambulancia en el medio de la selva. Llegó hace 5 minutos y ya tiene una herida”, cerró Wanda, quien nunca dejó de filmar toda la escena con el presentador.

LA PICANTE RESPUESTA DE WANDA NARA CUANDO LE DIERON A ELEGIR ENTRE CHINA SUÁREZ Y EVANGELINA ANDERSON

Una vez más, Juariu puso en aprietos a una de las invitadas de Rumis, el canal de streaming donde trabaja junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir y Zaira Nara. En esta oportunidad, fue Wanda Nara la que debió responder una picante pregunta.

“Estás en el medio del mar y te encontrás que por un lado se encuentra Evangelina Anderson y del otro la China Suárez, ¿a quién salvás?”, quiso saber la influencer, ante la atenta mirada de todos sus compañeros.

Fue entonces que la hermana de Zaira consultó si solo podía salvar a una y, ante la reacción de todos, se justificó: “No quiero salvar a las dos, pero son las dos mamás”, lanzó. Y cerró, picante: “Hay algunas de ahí que se hunden solas después. Yo las salvo y después la vida las hunde solas”.