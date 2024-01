En medio de la felicidad que siente por debutar con el streaming Rumis, (junto a Lizardo Ponce, Lola Latorre, Agustín “Cachete” Sierra, Leandro Saifir, y Juariu), Zaira Nara aprovechó para descargar su enojo con Yanina Latorre después de haberse referido a su trabajo.

“En la radio, Yanina estaba diciendo ‘porque Zaira que cobra en dólares’ y no sé qué. Jamás cobré en dólares estando en Argentina y la verdad es que me molestó mucho”, comenzó diciendo Zaira al aire.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

“Ni siquiera la cifra que ella estaba dando, pasada a pesos, era lo que yo cobraba. Pero me molestó porque en los comentarios abajo, la gente estaba sacada”, agregó, pese a que a metros suyo estaba sentada su compañera e hija de la angelita, Lola.

“Yo entiendo cuando uno está de este lado, da una noticia y como que se pone en un lugar; pero muchas veces no te ponés en el lugar del otro. Entonces, si hablás del mío, hablemos del sueldo de todos”, cerró, tajante, tal como se pudo ver en el video que Maite Peñoñori subió a Instagram Stories.

Por su parte, Yanina reposteó la publicación de Maite y redobló la apuesta: “Nunca miento. También me negó al novio”, lanzó, en referencia a Facundo Pieres, la actual pareja de la hermana de Wanda Nara.

PAMPITA MANDÓ AL FRENTE A ZAIRA NARA EN VIVO AL HABLAR DE LOS NOVIOS QUE COMPARTIERON

Lo que comenzó como una nota más entre Carolina “Pampita” Ardohain y Zaira Nara para LAM (el programa que conduce Ángel de Brito por América) terminó en un desopilante momento en el que hablaron de los novios que compartieron.

Así fue el imperdible ida y vuelta de Zaira y Pampita en vivo:

Zaira: -¿No compartimos camarín cuando participaba en el Bailando?

Pampita: -¡Sí, compartimos! Estabas vestida de novia.

Z: -Claro, porque yo volvía de no haberme casado (con Diego Forlán). Pará, y estaba de novia con tu ex (por Pico Mónaco).

P: Sí, porque la vida da muchas vueltas, chicos. Lo nombró Zaira, que conste.

Z: -Lo nombro porque es una buena persona y justo me acuerdo de eso. Hay ex de los que uno puede hablar con cariño. Yo tuve muchos novios. En mi vida, solo salí con novios.

P: -Yo también. Hay uno que saliste que no sabe nadie. No voy a decir el nombre (pero se lo dice al oído a Zaira y se ríe).

Z: -Me acabo de enterar que (Pico) no fue el único novio que compartimos. Estaría bueno que el hombre no se quede en el ambiente, pero es medio imposible. Las que vamos a los eventos somos siempre las mismas.

P: -Y ellos también son todos los mismos.