¿Zaira Nara y Facundo Pieres están esperando su primer hijo juntos? La versión tomó fuerza las últimas horas. Sin embargo, la modelo salió a desmentir que esté embarazada.

“Le escribí a Zaira cuando esto sale y me respondió hace un rato. Me dijo ‘hola, estoy leyendo y es mentira’”, reprodujo Guido Zaffora en Intrusos, citando las palabras textuales de la hermana de Wanda.

“Me da detalles. Me manda una nota de Ciudad.com porque había dicho el salón de belleza donde fue a hacerse las manos, pidió que no usen ciertos elementos porque no podía utilizarlos por su embarazo”, apuntó.

ZAIRA NARA HABLÓ DE LOS RUMORES DE EMBARAZO CON FACUNDO PIERES

También desmintió algunos detalles que surgieron sobre la versión de que están esperando la llegada de su primer hijo.

“Encima estoy leyendo que dicen que al lugar que fui pedí que no me pusieran ciertos productos y nada que ver. No es así. Primero, me hago las manos siempre a domicilio. Siempre”, aseveró la modelo.

“Me contó que está muy bien, de vacaciones, disfrutando y no está embarazada. No hay embarazo de tres meses y no hay nada que anunciar”, opinó el periodista. “Tal vez es un embarazo que lo está resguardando” concluyó, suspicaz.