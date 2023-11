Antes de subirse al avión con destino a Miami para formar parte de los Martín Fierro de la Moda, la modelo y conductora Zaira Nara impactó con un look cowboy full naranja para ir al campo de polo a alentar a su novio, Polito Pieres, de quien se muestra cada vez más cerca.

En esta oportunidad, la hermana de Wanda Nara dio cátedra de estilo este último domingo gracias a un conjunto muy original en diálogo con una “bag” de lujo. En primer lugar, se puso un pantalón bien sueltito y cintura alta en diálogo con un chaleco de la misma materialidad y color; ambas prendas son anaranjadas y cuentan con un diseño geométrico de color marrón, gris y blanco.

Siempre fashionista, Zai completó el outfit con unas sandalias color marrón y una cartera enorme, ideal para llevar el mate y el termo, de una marca de lujo, Chloé, que solo se consigue en el exterior. También, de color beige con detalles en blanco y negro. ¡Diosa indiscutida!

MARCELO POLINO LE PIDIÓ DISCULPAS EN VIVO A ZAIRA NARA

A pocas horas de que Zaira Nara comunicara su renuncia al Bailando en Twitter, Marcelo Polino le ofreció sus disculpas en vivo.

“Aceptemos que a una persona, que es pública, le pueda molestar que digan en la pista más famosa del país que llegó a dónde llegó por hacerle sexo oral a la gente”.

“Hay que ponerse en el lugar del otro, más allá de que sea una broma y de que nos riamos todos. Hay que respetar el dolor y el límite del otro”, continuó el jurado.

“Yo a Zaira le pido disculpas porque yo tendría que haberle dicho algo a Charlotte. Siento que tendría que haberle hecho un comentario”, asumió Polino, quien se quedó completamente ante tamaño escándalo mientras sus compañeros de jurado bromeaban con la situación.

Serio, Polino concluyó: “Yo, como persona individual, las conozco a las chicas desde que comenzaron y no me parece bien que alguien se pare alegremente a ver cuántos pitos chupó para estar a donde está. Me parece que eso atrasa. Yo le pido disculpas a nombre personal. Yo, Marcelo Polino, le pido disculpas”.