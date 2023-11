Muy cariñosa con sus hijos, Zaira Nara filmó a Viggo, el más chiquito de la casa, ya en pijama y medias en la cocina, comiendo galletitas directamente del paquete.

“Hola mamita linda de mi corazón”, le dice Viggo a Zaira. “Vos querés que yo me muera loca de amor, ¿no?”, le pregunta ella, conmovida por las palabras de su hijo.

Acto seguido, el nene estalla de risa. Y, sin querer, tira las galletitas al piso. En eso, su mascota viene corriendo y se roba una. Muy tierno, él la reta, ya que no puede comer ese alimento.

“Final inesperado”, escribió Zaira quien, entre risas, en el video aclara que el amor le “duró poco”, por las galletitas que su hijo terminó desparramando por todo el piso de la cocina.

MARCELO POLINO LE PIDIÓ DISCULPAS EN VIVO A ZAIRA NARA

A pocas horas de que Zaira Nara comunicara su renuncia al Bailando en Twitter, Marcelo Polino le ofreció sus disculpas en vivo.

“Aceptemos que a una persona, que es pública, le pueda molestar que digan en la pista más famosa del país que llegó a dónde llegó por hacerle sexo oral a la gente”.

“Hay que ponerse en el lugar del otro, más allá de que sea una broma y de que nos riamos todos. Hay que respetar el dolor y el límite del otro”, continuó el jurado.

“Yo a Zaira le pido disculpas porque yo tendría que haberle dicho algo a Charlotte. Siento que tendría que haberle hecho un comentario”, asumió Polino, quien se quedó completamente ante tamaño escándalo mientras sus compañeros de jurado bromeaban con la situación.

Serio, Polino concluyó: “Yo, como persona individual, las conozco a las chicas desde que comenzaron y no me parece bien que alguien se pare alegremente a ver cuántos pitos chupó para estar a donde está. Me parece que eso atrasa. Yo le pido disculpas a nombre personal. Yo, Marcelo Polino, le pido disculpas”.