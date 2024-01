Luego de haber negado enfáticamente la versión de embarazo, Zaira Nara aterrizó con su novio, Facundo Pieres, en Uruguay para celebrar junto a sus mejores amigos en común el comienzo del 2024. ¿Qué destino eligieron? Las hermosas playas de José Ignacio.

Zaira y Polito, tras haberse divertido con su grupo de pares, se mostraron muy enamorados en Instagram dándole la bienvenida al nuevo año. Muy tiernos, compartieron su primera ¡y romántica! foto juntos del 2024; abrazados y acaramelados.

En la imagen que la modelo compartió a través de sus stories, la muestra abrazando a su novio mientras sostiene su mate y ambos disfrutan de un espectacular atardecer. Junto a la etiqueta, sumó un corazón. Él, también muy enamorado, hizo eco de esta misma imagen en sus redes y también añadió tiernos emojis. ¡A full!

ZAIRA NARA NEGÓ ESTAR EMBARAZADA: “NO ES REAL”

Ciudad se comunicó con Zaira Nara para confirmar o desmentir la noticia, ¡y fue categórica!

“La chica que da la ‘noticia’ dice que me escuchó decirlo en el lugar que me hago las manos. Primero, me hago las manos a domicilio. Segundo, es evidente que yo no tomaría un tema así con tanta liviandad. De más está aclarar que no es real. Muchas gracias por preguntar”, le dijo Nara a este sitio.

Luego, Zaira detalló cómo reaccionó ante la resonante versión: “Me puse a leer las notas para ver de dónde había salido porque me desperté con esa noticia y ahí llegué a esa versión que es totalmente alejada de la realidad”.