La ceremonia de los Martín Fierro de la Moda dejó mucha tela para cortar. Por ejemplo, el enojo de Pampita con uno de los cámaras del evento por enfocarla cuando Benjamín Vicuña subió al escenario a agradecer su estatuilla.

En ese marco, Ángel de Brito reveló en LAM la concreta pregunta que piensa hacerle a Pampita, respecto a su ex y padre de sus hijos mayores.

“Hoy se lo voy a preguntar en privado. ¿Qué le pasa que no puede soltar a Vicuña?”, dijo el conductor y compañero de Pampita en el jurado de Bailando 2023.

“Se enojó, ¿pero el camarógrafo a quién va a enfocar? ¿A Zaira Nara? ¿A Milett Figueroa, que no entendía nada? No”, agregó Ángel.

“Vicuña es uno de los pocos que logra correla del eje a Pampita. O el tema Vicuña... Benjamín recontra soltó. A ella, a la China, y a las otras”.

Sorprendida con la reacción de la modelo y conductora, Yanina Latorre acotó: “Ese juego lo jugó siempre bien. No sé por qué ahora está molesta”.

Y Marcela Feudale deslizó su personal teoría: “Por ahí García Moritán le puede decir algo. ‘Che, te enfocan cada vez que lo nombran (a Vicuña)’. Por ahí se pone celoso”.

“Es una de las pocas veces que Caro no estuvo viva, porque se habla de su enojo y no de que ganó dos Martín Fierro. ¡Uno es el de oro!”, concluyó De Brito.

EL ENOJO DE PAMPITA EN LOS MARTÍN FIERRO DE LA MODA CUANDO BENJAMÍN VICUÑA GANÓ SU PREMIO

El sábado pasado, Pampita vivió una noche inolvidable en el Martín Fierro de la Moda. La modelo ganó una estatuilla por su trayectoria y se llevó el Martín Fierro de Oro.

Sin embargo, en un momento de la noche Pampita se enojó y lo dijo a cámara. Fue cuando Benjamín Vicuña subió al escenario para agradecer el premio a Actor con mejor estilo.

La cámara enfocó rápidamente a Carolina y ella se fastidió: “¡Dale! ¿Otra Vez? ¿Otra vez?”.

POR QUÉ SE ENOJÓ PAMPITA EN EL MARTÍN FIERRO DE LA MODA

El malestar de la modelo y conductora fue el correlato de lo que ocurrió el 9 de julio pasado, cuando su expareja y padre de sus hijos mayores se alzó con un Martín Fierro y la cámara no dejó de mostrarla, mega sonriente y aplaudiendo con entusiasmo a Benjamín.

En ese marco, el actor chileno sorprendió con su agradecimiento sobre el escenario e hizo estallar las redes sociales. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, dijo Benjamín Vicuña, mientras las miradas se posaron en Pampita.