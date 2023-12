El sábado pasado, Pampita vivió una noche inolvidable en el Martín Fierro de la Moda. La modelo ganó una estatuilla por su trayectoria y se llevó el Martín Fierro de Oro.

Sin embargo, en un momento de la noche Pampita se enojó y lo dijo a cámara. Fue cuando Benjamín Vicuña subió al escenario para agradecer el premio a Actor con mejor estilo.

La cámara enfocó rápidamente a Carolina y ella se fastidió: “¡Dale! ¿Otra Vez? ¿Otra vez?”.

POR QUÉ SE ENOJÓ PAMPITA EN EL MARTÍN FIERRO DE LA MODA

El malestar de la modelo y conductora fue el correlato de lo que ocurrió el 9 de julio pasado, cuando su expareja y padre de sus hijos mayores se alzó con un Martín Fierro y la cámara no dejó de mostrarla, mega sonriente y aplaudiendo con entusiasmo a Benjamín.

En ese marco, el actor chileno sorprendió con su agradecimiento sobre el escenario e hizo estallar las redes sociales. “Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor”, dijo Benjamín Vicuña, mientras las miradas se posaron en Pampita.