Este sábado Pampita se transformó en la gran protagonista de la entrega de los premios Martín Fierro de la moda 2023 cuando obtuvo no solo el trofeo a la Trayectoria, con 24 años brillantemente llevados en el medio, sino también el de Oro.

La modelo, de 45 años, subió al escenario tras escuchar su nombre, y en el camino besó apasionadamente a su marido, Roberto García Moritán, con quien rehízo su vida con una boda soñada y el nacimiento de la pequeña Ana en 2021.

En su discurso, Carolina Ardohain agradeció primero a sus hijos, y luego a todos los profesionales de la moda que ayudaron a hacer de su apodo una marca con la que factura fortunas al año entre TV, publicidades y presentaciones.

LA EMOCIÓN DE PAMPITA AL RECIBIR SU PRIMER MARTÍN FIERRO DE ORO Y EL AGRADECIMIENTO SENTIDO HACIA SU MARIDO

Finalmente, Pampita reservó lo más emotivo de su discurso a Moritán, que la admiraba desde su asiento. “A vos, Roberto, que me diste una familia hermosa, que soñé tener. Que sabes lo que es para mí llegar y tener alguien que me acompañe para comer, charlar el día y que me escuche mis cosas”, señaló la modelo.

“Para mí significa un montón, para mi alma y mi espíritu. Significa un montón tener ese amor y mi corazón cuidado. Me permite ser mejor y salir a trabajar con ganas y ponerle el corazón a todos mis proyectos con una alegría inmensa. Tu amor me hace grande”, agradeció ella, quebrada.

Desde su butaca, con lágrimas en los ojos, se pudo ver cómo Roberto García Moritán le agradecía con un “te amo” a la modelo, con quien siguen en la duda sobre si seguir agrandando o no la familia.

