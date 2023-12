El sábado pasado, Benjamín Vicuña volvió a ganar un Martín Fierro, esta vez por ser el actor con mejor estilo, y recurrió a la picardía para agradecer el galardón obtenido tras el tremendo fallido que protagonizó el 9 de julio sobre Pampita, luego de ganar una estatuilla por su trabajo en El Primero de Nosotros.

“Voy a respirar un poquito antes de decir unas palabras. Le quiero agradecer a Aptra y quiero agradecer esta iniciativa maravillosa de volver con estos premios que, por supuesto, son un incentivo muy grande para la industria, como lo es la del diseño y la moda”, comenzó diciendo el actor chileno en la ceremonia, otra vez bajo la atenta mirada de Pampita.

Con una sonrisa pícara, Vicuña continuó: “Esto se lo voy a dedicar. ¡Esa! Se lo voy a dedicar...”.

Sin terminar la frase, Benjamín cosechó la risa y el aplauso de sus colegas. Y expresó: “No, dos veces, no”.

“Se lo voy a dedicar a mis seis amores. A mis seis hijos que están en sus casas y los amo con toda mi alma”, dijo Benjamín Vicuña, haciendo alusión al furcio pasado.

LAS SORPRESIVAS PALABRAS DE BENJAMÍN VICUÑA TRAS GANAR EL MARTÍN FIERRO

El 9 de julio, Benjamín Vicuña emocionó a los presentes con el mensaje de agradecimiento que dio sobre el escenario, tras ganar el Martín Fierro a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su trabajo en El Primero de Nosotros.

El actor chileno fue a la ceremonia de Aptra acompañado por su hijo Bautista, a quien se le empañaron los ojos de felicidad cuando su padre se alzó con la estatuilla.

Lo mismo le ocurrió a su expareja Pampita, quien aplaudió con una enorme sonrisa el galardón que cosechó Vicuña por su sensible interpretación en la novela de Telefe.

“A propósito de esta fecha tan importante (9 de Julio), muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas”, dijo el actor, mientras en primer plano aparecía la cara de su expareja y madre de sus hijos mayores, Pampita.