Una vez más, Benjamín Vicuña se convirtió en noticia por su discurso en los Martín Fierro, esta vez de la moda, y Mariana Brey no dudó en hacerle una contundente critica al actor por hacer una humorada sobre los amores de su vida, tras el fallido sobre Pampita en la ceremonia de Aptra pasada.

“Se lo voy a dedicar a mis seis amores. A mis seis hijos que están en sus casas y los amo con toda mi alma”, dijo Benjamín Vicuña el 2 de diciembre, haciendo alusión al furcio que protagonizó el 9 de julio, cuando ganó un Martín Fierro como mejor actor y le dedicó el premio a “un amor”, mientras Pampita lo aplaudía sonriente.

LA CRÍTICA DE MARIANA BREY A BENJAMÍN VICUÑA

“¡Qué provocador que es Vicuña! ¡Qué bravo que es!”, comentó Mariana Brey en Socios del Espectáculo, luego de ver el clip de Benjamín agradeciendo con simpatía la estatuilla.

En ese marco, Rodrigo Lussich apuntó: “Pampita ya estaba furiosa porque cuando gana Vicuña le ponen la cámara encima y él, aparte, hace la chicana de que se lo voy a dedicar a...”.

Sin filtros, Brey retomó picante: “Estuvo bien para el folclore de la tele, después de lo que pasó en el Martín Fierro anterior. Es picarón, ya sabemos”.

“Pero no estuvo bien en el sentido de que si él sabe que a ella le podría llegar a traer un problema… Si él no desconoce eso, uno se plantea: ‘¿Estuvo bien o estuvo mal?’”, agregó, respecto a la incomodidad que puede llegar a sentir Roberto García Moritán con estas chicanas del ex de Pampita.

Filosa, Mariana Brey concluyó: “Benjamín está jugando con fuego”.

QUÉ HABÍA DICHO BENJAMÍN VICUÑA TRAS GANAR EL MARTÍN FIERRO, EN JULIO PASADO

El 9 de julio, Benjamín Vicuña emocionó a los presentes con el mensaje de agradecimiento que dio sobre el escenario, tras ganar el Martín Fierro a Mejor Actor Protagonista de Ficción por su trabajo en El Primero de Nosotros.

El actor chileno fue a la ceremonia de Aptra acompañado por su hijo Bautista, a quien se le empañaron los ojos de felicidad cuando su padre se alzó con la estatuilla.

Lo mismo le ocurrió a su expareja Pampita, quien aplaudió con una enorme sonrisa el galardón que cosechó Vicuña por su sensible interpretación en la novela de Telefe.

“A propósito de esta fecha tan importante (9 de Julio), muchas gracias a este país que me recibió, me dio un lugar, me dio a mis hijos, maravillosos, me dio un amor, me dio tantas cosas”, dijo el actor, mientras en primer plano aparecía la cara de su expareja y madre de sus hijos mayores, Pampita.