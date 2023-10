Darío Barassi mostró por primera vez en Instagram cómo avanza la construcción de su casa familiar, en la que vivirá con su esposa, Lu Gómez Centurión, y sus dos hijitas, Emilia e Inés.

Desde la obra, el conductor mostró que su nueva e inmensa casa está construyéndose en un espectacular barrio cerrado. ¿Un detalle que no pasó desapercibido? Su lote tiene una vista soñada a un lago.

“Lo linda que vas a quedar”, le dedicó Barassi a la casa en construcción, súper amplia y con techos altísimos. “¿Asadito?”, se preguntó, haciendo eco de uno de los espacios favoritos de su casa, la galería, donde instalará una parrilla con barra incluida.

DARÍO BARASSI RECORDÓ UNA ANÉCDOTA QUE EMOCIONÓ A SUS FANS

“Cuenta la leyenda que luego de verme debutar en teatro en Buenos Aires, volví a mi casa y ella estaba en su cuarto con una luz tenue prendida. Me acerqué a ver si estaba bien y ahí estaba la vieja... Pijama celeste, taza verde de café, leyendo o rezando un rosario. Me dijo ‘gorito’, sin la ‘d’, gorito nomás, ‘qué bueno que se dio cuenta hace un tiempo que lo suyo no era la abogacía’”.

“‘Yo me di cuenta hoy, me sentí orgullosa de verlo actuar. La obra no la entendí, pero fui la única, porque todavía escucho como te aplauden. Vaya a descansar’, y el gorito se fue a dormir contento no por el reconocimiento de los 15 que fueron al excéntrico de la 18 a verlo actuar, sino por el de mi vieja”, cerró, visiblemente emocionado.