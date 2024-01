Desde Dubai, destino que eligió para vivir unas espectaculares vacaciones familiares, Wanda Nara sorprendió al hacer eco de un video de la artista Miley Cyrus cantando Flowers, una canción que habla de la importancia de quererse a una misma más allá de cualquier tipo de relación sexo-afectiva.

“Puedo comprarme flores, escribir mi nombre en la arena, hablar conmigo durante horas, decir cosas que no entiendes; puedo llevarme a bailar y puedo sostener mi propia mano... Sí, puedo amarme mejor de lo que tú puedes”, expresa la cantante en el clip que Wanda compartió en Instagram.

“Quererse mucho y bien a una misma, es el mensaje para todas las mujeres”.

Antes de cerrar, la conductora sorprendió con un profundo mensaje para las mujeres. “Quererse mucho y bien a una misma, es el mensaje para todas las mujeres. Ser empáticas entre nosotras, siempre, porque todo vuelve. Quien hace el bien, siempre vive más feliz y liviano”, sentenció, a corazón abierto.

WANDA NARA CELEBRÓ EL TÍTULO DE CAMPEONA DE BALLANDO CON LE STELLE, EL BAILANDO ITALIANO

Luego de que se anunciara la victoria de Wanda y La Rocca, el estudio se llenó de papelitos al ritmo de We are the champions, de Queen, y ambos se fundieron en un merecidísimo abrazo, tras varias semanas de duro entrenamiento que hizo mella en la mediática en los siete ritmos de baile que debieron practicar.

“¡Cuántas horas de entrenamiento físico y mental para recordar tantas coreografías ¡¡Gracias sos un gran profesional!! Gracias Ballando con le Estelle, gracias Milly Carlucci por enseñarme tanto, por cuidarme y por hacerme conocer gente increíble. La gente que trabaja para vos es especial y los amo a todos”, escribió Wanda en un posteo en Instagram en la que se ve con la copa en el avión de regreso a Turquía.

Wanda se mostró muy valiente durante la competencia, que coincide con su tratamiento para vencer a la leucemia que le detectaron en julio. En más de una oportunidad mencionó la enfermedad en las entrevistas del Ballando, señalando que sus médicos le aconsejaban competir como una terapia para enfrentar el tratamiento con más fuerza.