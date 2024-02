Darío Barassi viajó a México para grabar un adelanto de su nuevo proyecto con Wanda Nara, Love is Blind, para Netflix. Una vez terminadas las grabaciones, se dispuso a disfrutar de sus vacaciones en familia junto a su esposa, Lu Gómez Centurión, y sus hijas, Emilia e Inés, que lo acompañaron.

El artista cumplió su sueño de instalarse en el hotel all inclusive al que va Pampita todos los años a celebrar su cumpleaños junto a sus familiares y amigos. Desde allí, compartió las fotos más divertidas jugando con sus nenas en la piscina y también recorriendo los espacios preparados para los más chiquitos.

“Ella dice que no quiere volver nunca”, expresó Darío, al pie de la foto de su nena más grande disfrutando de las comodidades del hotel. “Hoy la vivimos”, cerró junto a las imágenes que lo muestran compinche con sus hijas, disfrutando cada momento juntos de estas inolvidables vacaciones.

DARÍO BARASSI CONDUCIRÁ LOVE IS BLIND ARGENTINA JUNTO A WANDA NARA

Wanda Nara y Darío Barassi serán los conductores de Love is Blind Argentina, el reality internacional que va por su quinta temporada en Estados Unidos y que sigue a un grupo de 16 hombres y 16 mujeres que se conocerán a través de cabinas sin contacto visual y arrancarán en estas condiciones una relación amorosa que podría conducirlos al matrimonio.

El proyecto producido por la plataforma Netflix comenzó su rodaje esta semana en la Ciudad de México y finalizará en las próximas en la ciudad de Buenos Aires, donde se celebrarán las bodas de las parejas participantes que decidan casarse.

Mezcla de reality y experimento social, el espíritu de Love is Blind (el amor es ciego) aspira a dejar de manifiesto que hay cosas más importantes que las apariencias a la hora de encontrar una relación amorosa.

La idea es que las parejas tengan citas guiándose únicamente por la conexión y química de esos encuentros sin verse cara a cara y sin tener contacto físico y que a partir de allí pudieran elegirse para llegar al matrimonio.

Las parejas formadas durante la etapa de citas disfrutarán luego de un viaje romántico a las paradisíacas playas de Tulum, la costa maya mexicana, luego regresarán a Buenos Aires y afrontarán el desafío de la rutina y la convivencia, antes de pasar por el altar para confirmar la decisión de permanecer juntos o desistirán de la idea.

El ciclo cuenta con distintas ediciones alrededor del mundo a las que se sumará esta nueva versión Argentina: Love is Blind Estados Unidos, con cinco temporadas; Love is Blind Japón, con una; Love is Blind Brasil, que ya lleva tres temporadas; y Love is Blind Suecia, cuya primera temporada estrenará el 12 de enero.