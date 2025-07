Hace poco más de un año que Luciano Castro y Griselda Siciliani oficializaron su relación y, en medio de la ola polar que azota a Buenos Aires, se mostraron abrigados y a los besos en un ascensor.

La foto fue tomada por la actriz y publicada por el actor en sus historias de Instagram, acompañada por un “te amo” y un corazón blanco.

En los últimos días, América TV abordó a la protagonista de Envidiosa, quien repitió que no planean convivir: “No me gusta, no es algo que disfrute. Somos muy diferentes, pero nos reímos mucho, nos divertimos y la pasamos bien”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani, a los besos en el ascensor | Crédito: Instagram @castrolucianook

Castro, que encarna a un boxeador en “Caer (y levantarse)” en Teatro Plaza, consiguió el divorcio legal y la artista de 47 años fue consultada sobre la posibilidad de casarse: “No es de las cosas que más ilusión me dan en la vida. Me propuso mil veces… Le digo que sí, si no es de verdad, sí, ja”.

SABRINA ROJAS Y, ¿UN PALO PARA LUCIANO CASTRO?

La conductora de ‘Pasó en América’ relató la idea de Sofía “Jujuy” Jiménez de lanzar una Universidad del Amor. Fue así, que aprovechó el disparador para lanzar algunos dardos.

Primero, abrió con una pregunta a Augusto Tartúfoli: “No es mala idea la que propone Jujuy. Tartu, ¿qué materia darías vos?”.

Él contestó sin titubear: “Yo daría amor romántico. A mí me gusta lo romántico, las flores. Todo ese tipo de cosas me encantan”.

Fue allí que Rojas lanzó tajante: “Yo daría la parte de superación. ¿Cómo superar al boludo? ¿O cómo superar al narcisista?”.