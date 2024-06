Sebastián Wainraich vuelve a la televisión de la mano de eltrece y en un ida y vuelta íntimo con Ciudad revela detalles de lo que será La Noche Perfecta, el late night show que promete.

El actor, comendiante y conductor habló en exclusiva con este portal sobre cómo se prepara para encarar este desafío en su carrera luego de haber incursionado de forma exitosa en el streaming con Casi Feliz.

“Con mucha alegría y entusiasmo. Antes era más temeroso de la tele y en este momento de mi vida llego mejor, más plantado”, dijo en el ida y vuelta.

Sebastían Wainraich habló en exclusiva con Ciudad Magazine.

Sebastián no solo se destaca por su humor y sus personajes de ficción sino también en el mundo de la escritura y de la radio. Y ahora estará al frente de un formato que “va con él”.

Así lo destacó en la entrevista: “Creo que es un formato que me va o que lo busco yo por lo menos. Voy a estar con Peto Menahem, Leticia Siciliani y Bebe Sanzo, que son los tres bien distintos”.

- Sebastián, un gusto tenerte en Ciudad. Se viene la noche perfecta en eltrece. ¿Cómo te estás preparando?

- Con todo, Vicky. Lunes 3 de junio, 11 y media de la noche, con mucha alegría y entusiasmo. Antes era más temeroso de la tele y en este momento de mi vida llego mejor, más plantado. Me gusta el equipo que armamos, el show que vamos a hacer, la escenografía que tenemos, la banda en vivo. Así que me preparo con alegría para hacer un buen programa.

- Tu vuelta a la pantalla chica tiene un condimento especial que viene de la mano de un big show. ¿Te esperabas una propuesta así?

- Más o menos. Un poco sí. Siempre hablaba con Martín Kweller de Kuarzo de la posibilidad de hacer uno. Habíamos hecho un piloto a fin del año pasado. Nos gustó, quedamos ahí, hablamos con el canal. Pero sí, siempre es un formato que a mí me gusta mucho. Y después adaptarlo a lo que queremos hacer nosotros y hacerlo con la gente que lo voy a hacer.

Sebastían Wainraich habló en exclusiva con Ciudad Magazine.

- ¿Habías hecho ya alguna conducción o participación en este tipo de programas?

- Sí, alguna vez hicimos algo con Julieta, mi compañera de radio, en un canal de cable. Tenía algo similar, pero no tanto. Siempre hay una diferencia, pero sí, creo que es un formato que me va o que lo busco yo, por lo menos.

- Sos una de las personalidades más completas, un hombre de radio, del streaming con Casi Feliz en Netflix y acá volvés a la televisión tradicional con este programa. ¿Con qué nos vas a sorprender?

- No sé si va a ser sorprendente. Me gusta trabajar. Me gusta escribir, conducir y hacer cosas. Me doy cuenta cuando entro al estudio que digo “me siento cómodo acá”.

Me preocupo en el mejor de los sentidos por el producto, por el contenido, no me da igual si me sale bien o me sale mal. Por eso sé que los primeros programas son difíciles, porque al programa se conoce haciéndolo. Entonces veremos. Igual, ya con años de experiencia, como que vas mejor preparado.

- ¿Y qué nos podés adelantar del programa?

- Bueno, el programa va a tener, primero, algunas cuestiones clásicas de lo que es un late night, como la banda en vivo, el monólogo y la entrevista. Y después tenemos nuestros pasos de comedia.

- ¿Invitados?

- Invitados, por supuesto. Viene Adrián Suar al primer programa, también Carla Peterson, el Puma Goity y Mercedes Morán, entre otros. El cierre no te lo quiero adelantar, pero tiene un chistecito lindo.

Y después, estos formatos que si bien tienen su estructura, me parece que la gran diferencia es el discurso y eso lo hace la gente que trabaja en el programa. Y en este caso, voy a estar con Peto Menahem, Leticia Siciliani y Bebe Sanzo que son los tres bien distintos.

- Ellos tienen una participación especial...

- Sí, tienen participaciones todo el tiempo, entonces, eso me parece que va a ir generando la familia del programa. A mí me interesan mucho los equipos que armo en los programas, entonces, me parece que ahí hay algo que va a estar bueno.

Sebastían Wainraich habló en exclusiva con Ciudad Magazine.

- A este desafío, ¿cómo lo vas a encarar?

- Bueno, todavía no lo sé bien. Por lo menos lo encaro con tranquilidad que es un montón, en los ensayos ya estuvimos probando y abro con un monólogo.

En realidad, abro con un sketch muy chiquito y de ahí vamos al monólogo y eso en la tele es difícil, en el teatro es muy distinto, es todo a favor. Pero a veces es difícil por el comediante que lo hace y esta vez, no sé cómo explicarte con palabras, pero lo tomo de otra manera, más relajado, y en los ensayos me gustó cómo fue saliendo.

- Bueno, entonces, se viene en la pantalla de eltrece...

- La Noche Perfecta, desde el lunes 3 de junio, 11 y media de la noche, después de Guido (Kaczka), antes de En Síntesis. Ahí vamos a estar.

La Noche Perfecta con Sebastián Wainraich / Fuente: eltrece

Cámara y edición de video: Fernando Halperín.