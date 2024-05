Adrián Suar y Benjamín Vicuña visitaron a Sebastián Wainraich en el ciclo del humorista en Radio Urbana en la gira promocional de la obra Felicidades, y el productor aprovechó la ocasión para anunciar que el conductor y humorista volverá en breve a la pantalla de eltrece.

“Bueno, lo anunciamos, parece que volvería a la vieja y querida pantalla de canal 13″, dijo el conductor de Vuelta y media. “Una pantalla donde hice TVR, hice Kisch, hice La Biblia y el calefón, hice de tu psicólogo en Solamente vos. Y volveremos con un late night show”, agregó.

La productora de Suar vuelve al ruedo.

Cuando Adrián Suar le preguntó si estaba feliz, Wainraich contestó: “Sí, contento, ¿vas a venir Benja de invitado?”. “Sí, vamos, Vamos todos”, le confirmó el ex de Pampita y la China Suárez.

ADRIÁN SUAR Y SEBASTIÁN WAINRAICH ADELANTARON CÓMO SERÁ EL REGRESO DEL HUMORISTA A LA PANTALLA DE ELTRECE

“Vamos todos, seguimos la gira. Once y media de la noche, once y cuarto, once y veinte”, lanzó Wainraich, tanteando a Suar sobre el probable horario que ocuparía en un futuro cercano, quizá después de Los 8 escalones de los 3 millones.

“¿Lo hablaste en casa, te dieron permiso, está todo ok?”, quiso saber Benjamíon, respecto al horario de madrugada en el que llegaría el creador de Casi feliz a la casa que comparte con Dalia Gutmann e hijos. “Fue dura la charla, pero sí, me aprobaron. Ella está en España de gira ahora”, cerró.

Adrián Suar, Natalia Oreiro y Sebastián Wainraich en un festejo de Solamente vos (Foto: prensa El Trece).

Felicidades se estrenará el jueves 16 de mayo en el teatro El Nacional Sancor Seguros con elenco encabezado por Adrián Suar, Griselda Siciliani, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaW40aNEVccEfiN9Oz3v y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.