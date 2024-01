La firme postura de Adrián Suar en contra de los artículos del proyecto de ley ómnibus que perjudicaban la actividad cultural que impulsó Javier Milei desató no solo la respuesta del Presidente, sino también fuertes chicanas en las redes sociales, y el protagonista de Jaque Mate se expresó al respecto.

“Es un aprendizaje para mí. Lo que dije fue lo que sentí. Soy un hombre de los medios y de la cultura popular y opino con todo respeto. Entiendo que a veces opinás y te contestan. Es parte y yo aguanto”, planteó Suar en Socios del Espectáculo.

Adrián Suar y el elenco de la película Jaque Mate (Foto: Movilpress).

Ahí, Adrián se sinceró: “Lo que no me gusta es cuando se tergiversa todo y se falta a la verdad. Eso me molestó, me dolió. No estoy acostumbrado”.

“Yo no necesito del estado. Pero que no me afecte no significa que no tenga empatía. Pero no puede ser que como no me afecte no pueda decir algo”, se quejó.

ADRIÁN SUAR EXPLICÓ CÓMO FUNCIONA EL SUBSIDIO DEL INCAA

“Nunca trabajé del Estado y me dolió mucho. Por mí y todos los actores que fueron marcados por el cine. Mi defensa mayor fue por el Fondo Nacional de las Artes, el Instituto Nacional del Teatro. Ni siquiera por el Incaa, sino por gente que siento que el estado tiene que ayudar. Porque son políticas de Estado a lo largo del mundo. Yo traté de apoyar eso y después se habló del Incaa”.

“Yo hace 15 años que le hago críticas al Incaa. No me gusta el Incaa partidario, hay mil maneras de mejorarlo. (…) No lo desfinancies, mejóralo. Es lo único que dije”.

“Yo del estado nunca viví, siempre fui crítico de los recursos del estado mal utilizados. Yo hice 17 películas. Generalmente el ocho por ciento del presupuesto de una película mía, y de los actores que hacemos cine comercial para meter gente. Y ese ocho por ciento te lo dan a los nueve meses, o al año del estreno”.

“Si no hay más subsidios en el Incaa voy a seguir haciendo cine, como lo vengo haciendo hace 20 años, sin la ayuda del Incaa. Todas mis películas fueron con fondos privados o que puse yo”.