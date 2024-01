La tensión entre el presidente Javier Milei y la artista Lali Espósito se encrudeció. En este contexto, Ángel de Brito alzó su voz contra el mandatario y en defensa de la cantante, remarcando que no quiere un presidente que “señale” a los ciudadanos de su país.

El escándalo estalló cuando el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, afirmó que el Gobierno tiene una deuda con su provincia que desencadenó en la protesta de las fuerzas de seguridad y el personal de salud.

Entonces, Milei le contestó fulminando a Lali. “Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Por lo tanto, si tiene un problema en cómo asigna los recursos… Digamos, si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a la policía, no es problema nuestro”, sentenció, muy picante.

Para colmo, le puso like a un montón de tuits con información falsa que sostenía que Lali abandonaría la música. “El público ya no me hace caso”, “Sin recitales del Estado no me rinde”, fueron las supuestas textuales de la cantante que inventaron para darle forma a esta noticia falsa.

ÁNGEL DE BRITO REACCIONÓ ANTE LOS COMENTARIOS DE JAVIER MILEI CONTRA LALI ESPÓSITO

Ángel apuntó contra Javier en defensa de Lali.

“Si el gobernador riojano gastó excesivamente en recitales, que lo denuncien judicialmente. Como a cualquier otro que despilfarre el dinero de los que pagamos impuestos (excesivos). No es culpa de los ciudadanos, ni de los que trabajan para el estado...”.

“No quiero un presidente señalando ciudadanos, ni a Lali ni a cualquier otro. Ya lo vivimos con los nefastos anteriores. Pensar distinto y expresarlo es la base de la democracia. Quiero un gobierno que elimine la inflación y la seguridad”, sentenció el conductor de LAM.