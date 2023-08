Romina Uhrig criticó el triunfo de Javier Milei en las PASO y, en diálogo con LAM, bancó la postura de Lali Espósito, quien se manifestó también en contra a través de las redes.

“¿Cómo viste el triunfo de Milei?”, le preguntó Ángel de Brito y la exparticipante de Gran Hermano contestó: “No lo comparto, estoy a full ahí con Lali”.

“Me preocupa mucho que gane, prefiero que gane Bullrich pero justamente este hombre no, no me gustan las propuestas, me dan escalofríos”, agregó.

Romina Uhrig con Ángel de Brito en LAM

Al final, Romina analizó: “Para mí fue como un voto castigo porque la gente está cansada, enojada y también lo votaron muchos adolescentes”.

ROMINA UHRIG CONTÓ EL ARREGLO QUE HIZO CON SU EXMARIDO TRAS SEPARARSE

Romina Uhrig dio a conocer en el programa de América el arreglo que hizo con su exmarido tras separarse: “Walter al final me dijo que me quede en la casa”.

“Me dijo que él se iba a conseguir algo. Yo me quería mudar más cerca del colegio de las chicas pero bueno, me arreglo como puedo”, detalló.