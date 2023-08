A poco de que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por América, ya nació el primer conflicto entre Romina Uhrig y Coti Romero –ambas exparticipantes de Gran Hermano 2022- en una pelea que parece seguir sumando capítulos con el correr de los días.

Indagada por Ángel de Brito para LAM sobre su vínculo con Coti, Romina se sinceró en pleno evento donde se hizo la foto del programa: “Me hicieron una nota en Intrusos donde me preguntaron si yo me llevaba bien con mis excompañeros. Yo respondí que con algunos me llevaba más y con otros, menos. Y justo estaba Coti y me preguntaron si la quería ir a saludar. Y como siempre, me quiso dejar como una mentirosa”, comenzó diciendo la entrevistada, sin filtro.

“No sé qué le pasa a Coti. Todavía no arrancó el Bailando y ya arranca a pelear y a mentir. Es la más mentirosa de todas”.

“No sé qué le pasa. Todavía no arrancó el Bailando y ya arranca a pelear y a mentir. Es la más mentirosa de todas”, agregó, dejando en claro que su vínculo con la exhermanita parece no tener vuelta atrás.

“Yo no le creo nada de lo que dice. Yo no me callo la boca y cuando mienten, no me voy a callar”.

“Yo no le creo nada de lo que dice. Yo no me callo la boca y cuando mienten, no me voy a callar”, cerró Romina, reafirmando su postura sobre salir a decir lo que le molesta de una de las figuras que promete dar que hablar.

Firme postura de Virginia Gallardo y Nancy Duré sobre la participación de Coti Romero en Bailando 2023

Luego de la preocupación que despertó la salud de Coti Romero tras confesar el mal momento que atraviesa en su estado anímico, Virginia Gallardo y Nancy Duré no dudaron en sentar su firme postura sobre la participación de la exparticipante de Gran Hermano 2022 en Bailando 2023.

Luego de ver la foto que Coti compartió con sus seguidores en Instagram con su brazo lastimado tras auto lesionarse, Gallardo tomó la palabra en Socios del Espectáculo: “Evidentemente, hay algo en ella que en su insania le genera buscar que la gente la apoye. Pero no es ‘hoy estoy bien y mañana no’. Esto no dura un día”, lanzó, contundente.

Virginia Gallardo: “Coti contó que se auto flagelaba para que ese dolor sea más importante que el que haya estaba sintiendo. ¡Es terrible! Ella va a poner toda su energía en el Bailando y a la primera que la critican, ¿dónde termina esta chica?”.

“Ella contó que se auto flagelaba para que ese dolor sea más importante que el que haya estaba sintiendo. ¡Es terrible! Ella va a poner toda su energía en el Bailando y a la primera que la critican, ¿dónde termina esta chica?”, agregó.

Nancy Duré: “Le hacen creer que la felicidad va a estar cuando llegue a la televisión y cuando llega a la tele, se da cuenta que ahí no está”.

Tras escucharla, Duré coincidió con su compañera: “También tiene que ver con esto que nos hacen creer que la felicidad está en determinados lugares, y la felicidad es el minuto a minuto”, remarcó. Y cerró: “Le hacen creer que la felicidad va a estar cuando llegue a la televisión y cuando llega a la tele, se da cuenta que ahí no está. Entonces, busca algo más y ese vacío la lleva a hacer esas cosas. Ella se va a angustiar”.

Centro de asistencia al suicida: línea 135 o (011) 5275-1135.