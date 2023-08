A casi dos meses de confirmar su separación de Alexis “El Conejo” Quiroga, Coti Romero reveló el amoroso gesto que tuvo su ex con ella porque la vio mal.

En nota con LAM, la exparticipante de Gran Hermano 2022 abrió su corazón y habló de la depresión que comenzó a transitar desde que salió del reality, que se vio potenciada con la ruptura con el Conejo.

“Me empecé a sentir muy sola. Si bien yo tengo a mis amistades y a mi familia, que siempre estuvieron con un mensaje o con un ‘si me necesitás estoy’, están lejos. Eso me hacía mal”, dijo la correntina.

"Ahora está mi mamá y mi papá acá. Vinieron de sorpresa estos días. Los trajo Alexis. Fue un gesto muy lindo"

En ese marco, Coti continuó: “A Alexis lo tenía acá. Pero se terminó. No hay una razón específica, pero los dos tenemos un carácter muy parecido y chocábamos mucho. Había muchas discusiones sin sentido”.

Coti Romero

EL CARIÑOSO GESTO DEL CONEJO CON COTI ROMERO TRAS LA SEPARACIÓN

En pleno tratamiento psicológico para combatir la ansiedad y la depresión, Coti Romero reveló el cariñoso gesto que tuvo el Conejo.

“Ahora está mi mamá y mi papá acá. Vinieron de sorpresa estos días. Los trajo Alexis. No me dijo nada, pero mis papás me contaron”, expresó Romero en LAM.

“Fue un gesto muy lindo y se lo quiero agradecer. Él me vio mal y dijo ‘lo tengo que hacer’”, destacó Coti.

Y agregó: “Ellos se van a quedar un tiempito. También pensé en traer a alguna amiga cuando ellos tengan que irse”.

Enfocada en ella y sin ánimo de volver a estar en pareja, Coti Romero afirmó que aún sigue enamorada de Alexis: “Mi corazón tiene nombre, todavía. Espero que algún día se libere”.