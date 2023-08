A poco de que Marcelo Tinelli regrese con Bailando 2023 por América, Ángel de Brito –que será uno de los jurados del certamen- entrevistó a una de las que será participante, Lola Latorre, y mantuvo un divertido ida y vuelta en vivo.

Así fue el ida y vuelta de Ángel con Lola en LAM:

Ángel: -Con el baile, ¿cómo venimos? ¿Del 1 al 10?

Lola: -No sé… ¿7? ¿6?

A: -¿Te cruzaste con los jurados ya?

L: -No, con ninguno, vos sos el primero. Me están diciendo que me vas a poner malas notas.

A: -¿Quién te dijo?

L: -La gente.

A: -Son mentiras… por ahora. Si bailás bien, no; si bailás mal, veremos.

L: -Ojalá que bien.

El sincericidio de Marcelo Tinelli sobre su vida sentimental

En medio de la emoción por regresar con Bailando 2023 por América, Marcelo Tinelli abrió su corazón y se sinceró sobre cómo vive esta etapa de su soltería tras ponerle punto final a su historia de amor con Guillermina Valdés, con quien tiene a su pequeño, Lorenzo.

“No estoy para ponerme de novio. Primero que soy una persona que me gusta enamorarme, tener relaciones serias como las que siempre he tenido”, lanzó el presentador en una nota que dio a LAM, el ciclo que conduce Ángel de Brito.

“No estoy como para estar en pareja en este momento”, agregó, dejando en claro que no busca comenzar otra relación amorosa, al menos en el corto plazo, donde tiene la cabeza puesta en lo que será su ciclo.

Por último, en referencia a los vínculos esporádicos, Tinelli cerró, muy seguro con sus palabras: “Y las relaciones pasajeras, momentáneas, no es lo que me ha caracterizado en la vida. Así que ese soy yo”.