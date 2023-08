Se viralizó una captura de pantalla que evidencia un polémico “like” de Romina Uhrig, por el cual fue acusada de burlarse de la orientación sexual de Marcos Ginocchio, su excompañero en Gran Hermano 2022.

“Que soporten las virgas. Ah, y Marcos es gay”, puede leerse en el tuit, al que Romina le puso “me gusta”, y que contenía también una foto de ella junto con Julieta Poggio, las dos muy sensuales y desafiantes antes de salir a brillar en la noche porteña.

Este like trajo consecuencias. Los usuarios de Twitter fulminaron a la exdiputada y ella, lejos de quedarse en el molde, hizo un fuerte descargo en diálogo con Editando Tele.

¿QUÉ DIJO ROMINA UHRIG SOBRE SU POLÉMICO LIKE?

Contundente, Romina Uhrig negó haber sido ella la que le dio like a la publicación que afirma que Marcos Ginocchio es gay.

“Está todo bien con primo. Yo no manejo Twitter. No tengo idea, dicen que puse un corazón a una publicación que decía algo de Marcos... No tengo idea, chicos”.

“Por ahí toqué, no sé. Ni sé si lo puse yo. El que nos quiere ver mal, no lo va a lograr. Y si fue el corazoncito, fue sin querer porque no manejo Twitter”, se justificó.