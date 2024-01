El regreso de Adrián Suar (55) al cine cómico de acción con Jaque Mate de la mano de Jorge Nisco, el director de la mítica Comodines, tiene todos los elementos para convertirse en un suceso: un elenco de artistas consagrados, una trama divertida, una producción de nivel internacional, y una plataforma que le garantiza el acceso al mercado global del entretenimiento.

“Espero que sea un éxito. Estoy muy confiado porque es una buena película. Es lo que todo el mundo me transmite y yo lo siento así. Vas a ir al cine, te vas a divertir mucho”, se ilusiona el protagonista del film que comparte con la española Maggie Civantos, el mexicano José Eduardo Derbez, y el israelí Tsahi Halevi.

Benjamín Amadeo y Adrián Suar en Jaque Mate.

De la parte argentina, Mike Amigorena se destaca como un delirante villano, Charo López se pone en la piel de una temible agente, y Benjamín Amadeo se gana todos los aplausos de la platea por su desopilante interpretación de Malcocido, un hombre marginal que colabora con el Duque (Suar) en la noble tarea de luchar contra el crimen.

José Eduardo Derbez, Maggie Civantos, Adrián Suar, Tsahi Halevi y Benjamín Amadeo en Jaque Mate.

Galán maduro, Adrián confió en Federico Cuevas para entrenarse primero y actuar después las coreografías de las piñas: “Hay una escena como de siete minutos de pelea para la que ensayé un mes y medio, y la rodamos en casi una semana. Estoy feliz, para mí era escalar el Himalaya”.

El trailer oficial de Jaque Mate

Más allá de los momentos de explosiones de autos por los aires, tiroteos o luchas cuerpo a cuerpo, el film también tiene momentos de extrema emotividad, como el beso que le da Tahiel Agustín Madrid, que en el film interpreta a un personaje clave de tres años.

-¿Cómo lograron hacer lograr la magia de ese momento que se vio tan íntimo?

-Fue impresionante. Y no la quería hacer el nene. Ese día pasó una cosa genial, sin spoilear, pero es muy interesante. Porque la película tiene mucha acción, pero tiene cosas muy emotivas. El nene, que es divino y se parece mucho a mí de chico, cuando iba a actuar no quería, no quería.

-¿Lo esperaron mucho?

-Pasaron 20 minutos, media hora, 40 minutos… Y ya estábamos buscando a otro nene que andaba por ahí. Hasta que una de las chicas de producción habló. Si no quería, no quería. Qué íbamos a hacer. ¡Hasta que quiso! Y salió algo extraordinario en dos tomas. Con una mirada. No sé qué pasó. Se ve que se despertó. Es un nene. Un angelito.

Maggie Civantos en Jaque Mate.

-¿Cómo lograste reunir semejante elenco estelar?

-Amazon se la jugó para hacerla. Yo quería tener al actor de Fauda, porque conocía a Tsahi Halevi, de verlo en la serie y dije “ese es el actor”. Pero estaba filmando otra cosa en otro país, terminando algo en Israel. Después me habían propuesto dos actrices, Maggie Civantos, y otra que no recuerdo, y dije “¡la de Vis a Vis! ¡la de Vis a Vis! Táiganme a Maggie”. Por suerte también vino José Eduardo Derbez, que es de la familia Derbez, importantes en México. Se dio todo fantásticamente bien.