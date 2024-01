Adrián Suar habló con Ángel de Brito con motivo del estreno de su película Jaque Mate, y el conductor le consultó sobre el futuro de Polka, la legendaria productora, que este año no hará ficción por primera vez en sus casi 30 años de vida.

“Hubo muchos comentarios estos días sobre Polka (…) Se habló de que no van a hacer ficción durante dos años. ¿Cuál es su futuro?”, le dijo De Brito como disparador, y Adrián contestó agradeciendo a “la gente de la industria” que se comunicó con él para solidarizarse.

Adrián Suar (Foto: captura América TV)

“Me han hecho llorar algunos del cariño, el mismo cariño que tengo yo, porque, así como ellos, yo también viví una película ahí adentro, en Polka, desde que tenía 24 o 25 años, que empecé y me metí en ese mundo de la ficción que armamos con técnicos, editores, directores, actores, autores y lo que ya sabemos”, dijo el productor.

“Pasaron los años y yo sabía que tarde o temprano, cómo fue cambiando todo, me iba a tocar reconvertirme, cambiar Polka. El Polka de trescientas personas de dos tiras y unitario, de doscientas ochenta horas, yo sabía que tarde o temprano eso iba a terminar, sumado a, y también lo quiero decir, que en los últimos dos años no pude lograr el éxito que quise con mis últimas dos ficciones. Intenté y no pude”, resaltó Suar sobre ATAV 2 y Buenos chicos, aún en el aire de eltrece.

ADRIÁN SUAR HABLÓ A CORAZÓN ABIERTO SOBRE EL FUTURO DE POLKA

“Y yo lo que digo que Polka no cerró, es un ‘hasta pronto’. Es un fin de ciclo, con toda la tristeza de que ya venía haciendo al duelo hace dos o tres años. Pero siento que en algún momento voy a volver, no sé cuándo. En el 2024 no va a haber ficción, en 2025 no lo sé, pero tengo la esperanza de en algún momento volver. Me tengo que reinventar”, sentenció.

“Si bien yo produzco, hago algunas cosas para alguna plataforma, algunas ideas que me compran, y voy a producir en España. El día que ya no esté, cuando no esté más en esta vida voy a dejar de producir”, explicó Adrián.

“Soy un hacedor, con cosas buenas que he hecho, con cosas malas que he hecho, pero tengo la idea de que soy el jugador de fútbol que le tiran una pelota y juega. Y cuando he ganado, he ganado, y cuando he perdido, he perdido”, reiteró el directivo de eltrece, que está seguro de que volverá a la carga en algún momento.

“No sé cuándo, será un ‘hasta pronto’. Espero que sea un ‘hasta pronto’ y pronto. Eso por un lado, y personalmente yo también necesitaba dar vuelta a la página y vaciarme. Fueron muchos años de hacer muchas tiras seguidas, que es lo que más amo. Amo a la ficción nacional. Amo a los artistas haciendo la ficción. Le falta a la Argentina ficción nacional, con los actores que han marcado historia en la Argentina”, cerró Adrián Suar.

