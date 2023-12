Instalado en Mar del Plata, protagonizando la obra El Beso en el Teatro Lido, Luciano Castro abrió su corazón y dio una profunda nota en la que hizo un recorrido por su carrera y hasta compartió una enseñanza que recibió de Adrián Suar.

“Lo material es una mier…, lo importante es hacer lo que te llene. Eso me lo enseñó Suar”, comenzó diciendo el actor en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“A veces elijo proyectos que me pueden dejar menos dinero, pero soy un gran gestor de mis proyectos. Yo gestiono todo el tiempo, pienso riesgos”, agregó, dando detalles de cómo encara sus trabajos.

“Peto Menahem, Pedro Alfonso, quiero reunirme todo el tiempo con gente que gestiona, que todos juntos tal vez desconocemos todo lo que podemos hacer. Nos reunimos, dejamos de lado los egos y vemos lo que podemos lograr”, continuó la pareja de Flor Vigna.

Y cerró, reflexivo: “Soy un afortunado, Me da pudor todo lo que tengo, cuando me llaman para trabajar, mi familia, mi amor, mis éxitos. Para mí, tiene todo un sabor especial por el esfuerzo que hice para tener todo esto”.

PICANTE REACCIÓN DE SABRINA ROJAS TRAS EL VIDEO EXPLÍCITO QUE COMPARTIÓ FLOR VIGNA CON LUCIANO CASTRO

Luego de las repercusiones que despertó el video íntimo y explícito que Flor Vigna subió en las redes, donde se la ve junto a Luciano Castro mientras él metía ambas manos por debajo de su falda, Sabrina Rojas fue picante al opinar sobre este tema.

“Está bueno que Flor, que es quién sube la foto por eso apunto a ella, piense que hay dos niños de 10 años que no sé si está bueno que vea a su papá ponerle las manos en sus partes íntimas”, lanzó la ex del actor, con quien tiene a sus pequeños Esperanza y Fausto, en su visita a LAM.

“Eso que publicó ella es viejo, es de cuando estaban juntos en la obra El Divorcio. Yo no creo que ella haya subido eso porque se equivocó. Flor es muy de subir cosas viejas porque a veces sube cosas de mis hijos que pasaron hace tres meses como si fuese actual”, agregó, contundente.

Por otro lado, Sabrina dio detalles de cómo era su trato con el padre de sus hijos cuando eran pareja: “Cuando estábamos juntos, yo tenía mucho respeto por su imagen y su carrera, era muy cuidadosa de su imagen. Nunca mostré mi intimidad con él, no lo mostrábamos”.

“Luciano se entera más tarde de esa foto. Igual, más allá de eso, a mí hoy lo que me parece que es un montón y estaría bueno que Flor tenga como consideración que hay dos niños y no está bueno. También, ella se entrega en bandeja al bardeo cuando no lo necesita”, cerró la modelo, sin filtro.