La polémica se puso en el centro de la escena cuando Flor Vigna compartió a través de sus stories de Instagram un video explícito con Luciano Castro que lo muestra metiendo sus manos por debajo de su falda en un camarín.

Este clip llamó la atención no solo de sus seguidores y de los medios, sino de Sabrina Rojas, la ex del actor y madre de sus dos hijos, quien remarcó que Flor debía pensar en los niños antes de compartir semejante contenido.

Flor explicó de una vez por todas el motivo por el cual posteó ese llamativo clip. Contundente, aseguró que se trató de una equivocación.

Luego de que la cantante remarcara que quiere mucho a Sabri y que no entraría en pelea, explicó de una vez por todas el motivo por el cual posteó ese llamativo clip. Contundente, aseguró que se trató de una equivocación.

¿POR QUÉ FLOR VIGNA COMPARTIÓ UN VIDEO EXPLÍCITO CON LUCIANO CASTRO?

“Fue todo antes de este show, estaba muy nerviosa. Luchito estaba de gira y yo moría de amor, lo extrañaba mucho. Quise subir el video que muestro pero cortarle la parte que no iba... No sé por qué, por error, se subió solo esa parte al final...”.

“Cuando terminé el show y me di cuenta, me quería matar y lo borré al toque pero ya no habían agarrado de todos lados”, sentenció Flor, contundente, en Instagram.

FLOR VIGNA COMPARTIÓ EL VIDEO QUE EN REALIDAD QUERÍA POSTEAR

Para finalizar con su descargo, Flor hizo eco del tierno video que quiso compartir en primer lugar, antes de la equivocación que despertó la polémica.

“Esta era la parte del video que quería poner, entre la gira y los laburos de los dos nos extrañamos mucho y a veces un video te ayuda a sentirte más cerca, perdón por el error y gracias a los que siempre me están mandando su linda energía”, sentenció.