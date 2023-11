Tras su sonoro escándalo con Lourdes Sánchez, que le valió muchas críticas, Flor Vigna adoptó el estilo Luciano Castro y se alejó de los cronistas, al punto de generar una situación muy tensa con Santiago Sposato de LAM, que la tuvo que ir a buscar tres veces hasta que logró hablar con ella.

En el ciclo de América mostraron los tres intentos de acercamiento, dos de ellos totalmente en vano, hasta que la multifacética participante de Bailando 2023 ya no pudo escapar del micrófono, ocasión que el cronista aprovechó para señalar que la “notaba esquiva”.

La bailarina contó que no puede mantener un vínculo sexual sin establecer uno emocional antes.

Si bien Flor se excusó en el hecho de que quería saludar a sus fans que la vienen a ver al estudio del Bailando, luego reconoció que “le molesta que le den y le den”, en referencia a los “palitos” que recibió por sus comentarios sobre Lourdes Sánchez y su “permitido” Luciano Castro.

“Me molesta que me den y me den. Como que a veces digo ‘Yo no molesto a nadie’, pero… ¿Vamos a hablar de algo lindo mejor?”, dijo Flor, a lo que el cronista le contestó que a él le gusta hablar de “lo que pasó”.

FLOR VIGNA PROTAGONIZÓ UN TENSO MOMENTO CON EL CRONISTA SANTIAGO SPOSATO

“Te cuento otras cosas que pasaron”, le propuso ella, pero la memoria le jugó una mala pasada, por lo que el cronista le preguntó si se arrepentía de algunas de sus palabras. “A mí no me gusta tanto hablar con vos porque yo te digo de buena forma que no quiero y vos venís con una cámara y me perseguís a un lado y al otro”, dijo la cantante.

“Está bueno hablar de que a veces cuando una persona prefiere hablar de cosas lindas, venga alguien con una cámara y un micrófono a pedirte que digas algo feo. La otra vez me mataste. Por lo general, vos sos un amor detrás de cámara, pero así siempre preguntás cosas para quilombo”, agregó Vigna.

La cantante reveló lo que le dijo el actor la primera vez que tuvieron sexo. Por: instagram

“Pero yo no inventé nada, ¿o sentís lo contrario?”, quiso saber Santiago. “A veces sos duro. Pero, además, si querés que hablemos de respeto y 2023, está bueno que, si una mujer te dice que no quiere dar una nota, no hacerla”, le respondió la participante.

“Dijiste que estaba esquiva, y es claro que prefiero estar con mi gente que dar una nota sobre un quilombo que inventaron y sobre un montón de cosas que pasan detrás de cámara que no puedo decir. Prefiero no hablar de quilombos, porque algún día prefiero ser reconocida como bailarina, como cantante, como otra cosa, y el quilombo te mata”, cerró Flor, con un abrazo a Sposato.

