Flor Vigna, además de su sueldo en Bailando 2023 y lo que recauda gracias a su música, contaba con un fuerte ingreso mensual en dólares. Sin embargo, se supo que ya no gana este monto fijo en moneda estadounidense.

Al igual que Florencia Peña, Gisela Bernal y María Fernanda Callejón, entre muchas otras famosas argentinas, Flor formaba parte de DivasPlay, una plataforma de contenido para adultos muy similar a OnlyFns, en la que recibía 15 dólares por la suscripción de cada usuario a cambio de su contenido erótico.

Flor formaba parte de DivasPlay, una plataforma de contenido para adultos muy similar a OnlyFns, en la que recibía 15 dólares por la suscripción de cada usuario a cambio de su contenido erótico.

De un momento a otro, el perfil de la cantante ya no aparece en la plataforma, tampoco el contenido explícito que publicaba para atraer a nuevos suscriptores. No se supo si fue una decisión personal o de los dueños del sitio, la única certeza es que ya no contará con ese ingreso en dólares que tan bien le venía.

LOURDES SÁNCHEZ Y FLOR VIGNA CONTARON EN BAILANDO 2023 CÓMO FUE SU RECONCILIACIÓN

“Eso estuvo bien para que hoy podamos compartir este certamen. Nos dimos un abrazo, lloramos. Todos nos equivocamos y está bueno dar ese ejemplo. No estuvo bueno, nos equivocamos y vamos para adelante”, reflexionó Lourdes, mientras Flor pedía la palabra.

“Yo quiero hablar porque si no la dejo solita a ella. Nos juntamos tres veces a hablar. Una con gin tonic en la fiesta, nos dijimos todo…”, expresó la cantante, mientras Tinelli intervenía.

“Uno cuando está en ‘dope’ tira amistad”, comentó, con humor. “Es más paz y amor. Nos pedimos perdón y recordamos viejos momentos. Bailamos una salsa de tres juntas, así que, gracias”, destacó, dejando atrás su conflicto.