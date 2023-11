Luego del fuerte cruce que mantuvo con Lourdes Sánchez, Flor Vigna dejó en claro que pudo limar asperezas con la bailarina, pero aprovechó la gala en la que presentó su salsa de a tres (junto a Rodrigo Tapari) para hacerle un pedido especial a Marcelo Tinelli.

“Te quiero decir a vos que no me gustan los quilombos, así que traten de no ponerme en esa situación”, atinó a decir la participante del programa de América, mirando fijo a los ojos del presentador.

“Perfecto. ¿Yo qué tengo que ver?”, fue la respuesta de Tinelli, algo asombrado por las palabras de la cantante. Pero Vigna se mantuvo firme con su postura: “Porque vos dijiste que te gusta verme enojada y a mí no me gusta”.

“Bueno listo, no te enojes entonces. Te sé de carácter”, cerró Marcelo, entre risas, antes de que la pareja de Luciano Castro abandone el estudio, contenta por haber podido solucionar sus chispazos con Lourdes.

¡Qué momento!

EVA BARGIELA ES LA NUEVA ELIMINADA DE BAILANDO 2023

Luego de que los participantes de Bailando 2023 vivieran una nueva gala a puro nervios, adrenalina y alegría, Marcelo Tinelli develó el voto secreto de Carolina “Pampita” Ardohain (una de las jurados junto a Ángel de Brito, Marcelo Polino y Moria Casán) y se conocieron qué figuras quedaron con menor puntaje: Brian Sarmiento, Alexis “el Conejo” Quiroga, Eva Bargiela, Juliana Díaz, Lali González, Eva Bargiela, Juli Castro, Maxi de la Cruz y Anita Martínez junto al Bicho Gómez.

Con este resultado, cada jurado le dio una chance a una pareja de continuar en el certamen. De esta manera, Pampita se inclinó por la hija de Momi Giardina. Por su parte, Moria le dio su voto de confianza al uruguayo.

A su turno, Polino decidió darle una nueva oportunidad los humoristas; mientras que el conductor de LAM cambió a último momento para escoger al exfutbolista: “Iba a salvar a Lali, pero como me miraba para que la salve cambié de opinión a último momento”, confesó.

Más tarde, la top dio su nuevo argumento: “La pareja salvada es la del Conejo. Ahora te tenés que lucir”, le pidió Pampita al participante que se ganó un lugar a la próxima ronda de la salsa de a tres. Por último, la One cerró: “Sin dudarlo mucho, me voy a poner de pie. La última pareja salvada es la de Lali González”.

Fue entonces que antes de culminar el ciclo de América, Tinelli hizo el gran anuncio: “La pareja que sigue en el certamen, lo hace con el 68,4% de los votos. La pareja que se va, lo hace con el 31,6%. Siguen en este Bailando 2023, en la pantalla de América, ¡Juliana Díaz y Rodrigo Gutta que son los finalistas entre los 24!”.

Fuerte el aplauso para Eva, pidió Tinelli. Y la modelo se despidió del programa con unas profundas palabras: “Estoy re contenta de haber estado acá, fue una experiencia hermosa y le deseo lo mejor a todos mis compañeros que siguen”.