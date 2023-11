En las últimas horas explotó un enfrentamiento que se venía gestando desde antes que saliera al aire el Bailando 2023 cuando Flor Vigna se cansó de las indirectas de Lourdes Sánchez y la acusó abiertamente de “tirotear” a su actual pareja, Luciano Castro, años atrás.

La acusación se basó en que al responder cuál sería su “permitido”, Lourdes reconoció que se trata del ex de Sabrina Rojas, pero las palabras de Vigna cayeron como un balde agua fría, lo que motivó que el cronista LAM Alejandro Castelo tomara las reuniera en uno de los pasillos de los estudios Cuyo.

“Vos te metiste conmigo dos o tres veces, yo no hablé nunca, y no busqué meterme con tu familia”, empezó Flor. “Yo ni siquiera quiero hablar con vos sola”, le respondió Lourdes, muy seria, a lo que Vigna le replicó: “Pero me buscaste muchas veces, Lu”.

LOURDES SÁNCHEZ Y FLOR VIGNA QUEDARON ENVUELTAS EN UN FUERTE CRUCE EN LOS PASILLOS DEL BAILANDO 2023

En ese sentido, Flor Vigna le recordó a Lourdes que antes de salir al aire el Bailando, ella encendió la polémica al asegurar que le “robó” su bailarín, Jonathan Lazarte y la “metió en un re quilombo” con esa acusación.

“Tenés un problema de comprensión, porque yo jamás lloré por él, y si escuchás las notas, yo ni siquiera te nombraba”, se excusó Sánchez. “Dejá de mentir. Sacate la careta y dejás de mentir, no me metas en un quilombo que no existe”, agregó la pareja del Chato Prada.

“Te has metido con todas las mujeres del Bailando, o sea sos reconocida por tus peleas y discusiones”, le reprochó a su vez Vigna. “¿Y vos sabés por qué sos reconocida? Por ser mala compañera. Y si yo me metí con mujeres fue para defenderme, no me metí en sus parejas ni nada”, la cruzó Lourdes, y le recordó sus discusiones con Laurita Fernández y Paula Chaves.

Finalmente, las dos se fueron al camarín de Lourdes a discutir en privado a instancias de Castelo, quien hizo todo lo posible para que la cosa no pasar a mayores delante de cámara al ver que la discusión escalaba en decibeles.

