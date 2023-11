Como pocas veces, Flor Vigna tomó la palabra en Bailando 2023 y destrozó a Lourdes Sánchez.

¿Motivos? Varios. Uno de ellos, la correntina y pareja de Chato Prada dijo que Luciano Castro era su permitido y a Vigna no le gustó nada que la bailarina ponga sus ojos en su novio.

Además, Flor trató de falsa a Lourdes por saludarla amistosamente cuando la cruza por los pasillos y a su espalda criticar su música y su paso por la pista de Marcelo Tinelli.

FLOR VIGNA FUE LETAL CON LOURDES SÁNCHEZ: “ESTUVO CON MUCHOS”

Ángel de Brito: -¿Qué te dijo Luciano del mensaje que le mandó a Lourdes?

Flor Vigna: -¿Del mensaje que le mandó a Lourdes?

Ángel: -Viste que Lourdes contó que Luciano le había mandado un mensaje.

Flor: -¿Hace mucho?

Ángel: -Sí, vos no estabas involucrada.

Flor: -Yo le dije “mi amor, tengo un chisme. Lourdes Sánchez dice que sos su permitido”. Y él me dijo “desde antes de la pandemia”. Lourdes ya lo había dicho y él estaba en familia. Era medio desubicado y le mandó un mensaje en ese momento.

“Lucho me dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Estuvo con mucha gente”.

Ángel: -Pero Luciano le mandó a Lourdes el mensaje. No estaba con Sabrina. No estabas vos tampoco. Fue en ese momento de soltería que empezás a mandar mensajes.

Flor: -¡Pero ahora está conmigo!

Ángel: -Más vale, pero quería saber si te dijo “Lourdes está loca. Lourdes flasheo”.

Flor: -Me dijo que antes de la pandemia Lourdes estaba tiroteando. Me dijeron muchos affaires de Lourdes. Lourdes estuvo con mucha gente.

Moria Casán: -¡Qué espanto! (bromea)

Flor: -Es una mujer hermosa y puede hacerlo. Me contó muchas de las personas con las que había estado...

Ángel: -Después pasame la lista de Lourdes.

Flor: -Lucho sabe todo. Le dije “mi amor, tengo un chisme”, y él me terminó contando todos los chismes.

Moria: -¿Y ella estaba con el Chato?

Pampita: -Vos dijiste que incorporarías a una mujer a la pareja, ¿puede ser Lourdes esa mujer?

Flor: -Dije más a los cinco años de relación. Pero no.

Moria: -Estamos dejando muy mal a Lourdes. Es una señora. Pongámonos en su lugar. No está en este momento. Es como que se acostó con el país. No es así.

Flor: -Yo no dije eso... Es una mujer muy bella y puede estar con quien quiera.

Pampita: -¿Por qué Lourdes no podría entrar a la pareja?

Flor: -Porque nosotros somos muy buena vibra.

Marcelo Tinelli: -¿Y ella no?

Flor: -No. Ella me saludaba re bien y después me tiró a la yugular. Me dijo de la música, de todo. Eso me puso mal.