A más de dos años de separarse de Nico Occhiato, Flor Vigna reaccionó con incomodidad cuando Moria Casán le preguntó en Bailando 2023 por el rumor de que su ex estaría teniendo una relación íntima con Flor Jazmín Peña.

La actriz y cantante afirmó que Nico y Flor Jazmín tienen mucho en común y que le gusta la pareja, pero terminó el inesperado halagando a su novio, Luciano Castro, y dándole un palito a Occhiato.

“Nadie está a la altura de mi Lucho”, dijo Vigna, dejando atrás por completo los siete años de amor que vivió con Nico Occhiato.

FLOR VIGNA HABLÓ DEL RUMOR DE ROMANCE ENTRE NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA

Moria Casán: -¿”Mi ex tiene razón” está dedicada a Occhiato?

Flor Vigna: -No. Y aprovecho para decirle que lo quiero mucho y que tiene razón en un montón de cosas...

Moria Casán: -Está con Flor Jazmín Peña. ¿Están de novios?

Marcelo Tinelli: -Le mandamos un beso a Flor. Ay, ¡mirá lo que me salió a mí! Iba a decir le mandamos un beso a Flor Jazmín Peña. Un beso a Nico Occhiato.

“Yo se la presenté a Nico porque en ese momento con Flor éramos muy amigas. Son muy hermosos los dos”.

Moria Casán: -Ella está con él en Miami. Soy una “angelita” nueva...

Marcelo Tinelli: -¿Están juntos? ¿Cuánto hace que están juntos Nico y Flor? Porque desde que apareció usted, Ángel, en Luzu y le preguntó. Antes nadie decía nada.

Ángel de Brito: -Pasa lo mismo siempre. Eso empezó acá, en el Bailando (2019).

Moria Casán: -Ángel dice que tienen un “garchín”.

Pampita: -Nico la vio en Instagram, le gustó cómo bailaba y la pidió para bailar con él en el Bailando. Fue como un amor a primera vista.

“Me encanta la pareja. Me parece que tienen mucho que ver. Me gustan”.

Marcelo Tinelli: -¿Te gusta la pareja Flor Jazmín Peña y Nico Occhiato?

Marcelo Tinelli: -Claro, vos lo conocés.

Pampita: -Flor dijo “éramos amigas”. Con Flor ¿no son más amigas?

Flor Vigna: -No, sí. La quiero un montón. Estuvieron en uno de nuestros recitales. Es muy buena persona. Ahora no nos cruzamos. Somos conocidas, buena onda...