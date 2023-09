La producción de Noche al Dente logró que se alineen los planetas de una manera que más de un conductor envidiaría cuando Luciano Castro accedió a acompañar a Flor Vigna al ciclo de América, donde protagonizaron un picante ping pong al estilo TikTok.

En el aire, Fernando Dente les preguntó a Luciano y a Flor Vigna “si son tiktokeros” y ahí nomás el actor recordó que no le presta atención al mundo digital. “Yo directamente no tengo redes. No tengo la aplicación ni nada. No me hago el canchero, es una elección”, advirtió.

“Las tengo para lucrar y ni siquiera sé lucrar”, bromeó Luciano, que recordó que se mantiene al tanto por Flor y su hija Esperanza. A la hora de elegir quién es más celoso, ambos se eligieron a sí mismos y a su pareja, mostrando coherencia en sus respuestas.

EL PICANTE PING PONG DE FLOR VIGNA Y LUCIANO CASTRO EN NOCHE AL DENTE

“Somos celosos, pero sentimos celos de que no podemos estar tanto tiempo juntos”, explicó Vigna, mientras Fernando Dente les preguntaba quién es más creativo a la hora de la pasión. Desconcertados, ambos eligieron a sus respectivas parejas.

“Él es muy voluntarioso con los masajes. Yo llego hecha percha y él me dice ‘Amor, ¿querés que te amase los jamones?’”, dijo Flor, que aclaró que “los jamones son las piernas”. “¿Quién es el que pasa el día juntando lo que el otro deja tirado?”, quiso saber Dente.

En ese caso, tanto Flor como Luciano coincidieron que es él el más ordenado de la pareja. “Si, soy insoportable a un nivel que no sé si está bueno, pero lo abrazo como todo lo que me paso abrazando”, reconoció el actor, mientras Flor le agradecía “por lavar todos los platos”.

