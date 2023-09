Luego del fuerte cruce que volvió a protagonizar con Ángel de Brito en la pista de Bailando 2023, Flor Vigna no pudo evitar romper en llanto al destacar a su gran equipo de trabajo integrado por su partenaire, Jonathan Lazarte; y su coach, Damasia Ochoa.

“Quiero agradecerle mucho a todo el equipo. Trabajamos un montón. Jony está buscando todo el tiempo cómo potenciarnos, sos increíble amigo. Un aplauso para Jony Lazarte porque no hay dos. Además de talentoso, sos muy buena persona y te amo un montón”, comenzó diciendo Flor en el estudio.

“Gracias a todo mi equipo. Odio a llorar. Uno puede darlo todo, pero si no tiene un equipo como ellos… De verdad, amigos, yo los amo y los quiero tener para toda la vida”.

Luego, se dirigió a la coreógrafa: “Amiga, a vos también que todos los días me mandás un mensajito para potenciarme y para que venza todos mis miedos. Yo, a veces, me cag… mucho y ella todos los días me manda un mensajito. Fue idea de ella que haga la apertura. Me dijo ‘amiga, anímate a hacerte un show’ y me manda todos los días un mensajito para que yo esté más cerca de mis sueños. Te quiero mucho, de verdad”.

FLOR VIGNA VOLVIÓ A CRUZARSE CON ÁNGEL DE BRITO EN EL BAILANDO

Luego del picante cruce que mantuvieron en la pista de Bailando 2023, Flor Vigna volvió a mantener un fuerte chispazo al ver nuevamente a Ángel de Brito antes de hacer su nueva performance junto a su compañero, Jonathan Lazarte.

“Ángel fue muy bueno conmigo, alguna vez me dio una charla motivacional. Fuera de cámara, es un copado. Pero después, de Instagram a acá, es un guacho”, lanzó la participante del programa que conduce Marcelo Tinelli por América, sin filtro.

“Cuando vas al programa, se saca foto con vos y es un copado. Y cuando no vas al programa, se arma y te tira indirectas por Instagram”, agregó, mirando fijamente al conductor de LAM, pese a que el periodista prefirió no seguir con el ida y vuelta.

“Igual, mi favorito es Marcelo Polino porque es igual acá, en la radio y en todos lados”, cerró la novia de Luciano Castro, lanzando un fuerte palito contra el jurado y destacando la actitud de su compañero.