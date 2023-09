Sabrina Rojas coincidió con Flor Vigna en La previa del Bailando y una picantísima chicana de la exesposa de Luciano Castro, madre de sus hijos Esperanza y Fausto, salió a escena cuando la actual novia del actor habló de los dolores físicos de su pareja.

¿El contexto? Flor argumentó por qué no quiso abrir la pista de Bailando 2023. Sostuvo que es para cuidar su cuerpo de posibles lesiones y enumeró algunos achaques del actor.

LA PICANTE CHICANA DE SABRINA ROJAS A FLOR VIGNA

Flor Vigna: -Me gusta ser exigente, pero el otro día los chicos de mi equipo me quisieron agregar un truco más, me golpeé y me fui al baño a llorar. Les dije “chicos, estoy trabajando mucho mi psiquis y necesito no cumplir con las expectativas de todos, sino con las mías. Si sigo dándolo todo, me voy a lastimar”.

Denise Dumas: -Querés arrancar más tranqui.

Flor Vigna: -Sí, ya me lastimé mucho. Lo tengo a Lucho, que es más grande que yo y tiene dolores del boxeo, de todo. Yo ya sé que no está bueno tener dolores de la profesión.

Denise Dumas: -Acabás de decir “lo tengo a Lucho que le duele la espalda...”.

Flor Vigna: -Le duele todo a Lucho. Está todo roto. Lo sabe Sabri.

Denise Dumas: -Sabrina, se lo diste todo roto.

Sabrina Rojas: -Yo lo usé en el mejor momento, chicos. Lo usé en la mejor edad.

Flor Vigna: -No tenía dolor... Me lo dejó todo roto, ¿vos podés creér?

Denise Dumas: -Te lo dio vencido.

Sabrina Rojas: -Es un señor grande ya.

Denise Dumas: -Lo diste sin garantía.

Sabrina Rojas: -Una vez que entregué, ya está. No hay devolución. Es que Luciano entrena mucho. Es una pareja que entrena mucho. Son re deportivos los dos.