Tras varios días de amagar con mostrar chats y audios, Fernanda Iglesias reveló este martes que Diego, el marido de Yanina habría mantenido un affaire con una mujer que conoció en su adolescencia, y este miércoles la mujer salió a la luz para contar su versión de los hechos con lujo de detalles.

En SQP, Yanina Latorre adelantó, sin querer, la existencia de esos audios, y, en pos del rating, la producción de LAM accedió a emitir algunos fragmentos, pero recién en el horario de Ángel de Brito se pudo escuchar las grabaciones en su totalidad.

Foto: Instagram @yanilatorre

“Pepe Ochoa tiene también una grabación con esta señora de la que estamos hablando, vamos a ponerle un nombre ‘F’, que habló con Fernanda”, contó De Brito. “Bueno, yo no tengo… o sea, no es ninguna infidelidad la que ocurrió. Eso es lo que te puedo decir”, adelantó la mujer.

“En principio porque nada que ver con una infidelidad. Hubo un reencuentro de compañeros que fuimos. Eso es lo que dijo Fernanda, es correcto que yo le mandé, que es cierto también, pero a modo de una anécdota hasta te diría inocente”, explicó “F”.

Leé más:

Yanina Latorre habló sobre la supuesta infidelidad de Diego: “Cada uno con su vida sexual hace lo que quiere”

LA SUPUESTA AMANTE DE DIEGO LATORRE ROMPIÓ EL SILENCIO Y LE CONTÓ TODO A YANINA

En ese sentido, la mujer señaló que lo que quiso contar es “como algo tipo ‘después de tantos años’, que pasaron treinta y pico de años, de contactarme con un chico que le fue bien, que triunfó en el fútbol, qué sé yo”, agregó.

“Por ahí pensás que no, que no podés reencontrarte con el grupo. De eso se trató nada más”, explicó. “Justo coincidía que yo iba a Capital y nos juntamos en el hotel, pero no en una habitación, nos juntamos en un espacio un poco más privado, tipo como si yo te dijera un café, una cosa así, pero más reservado, y charlamos un rato, porque él también se tenía que ir a trabajar”, relató “F”.

Foto: Instagram @yanilatorre

“Hablamos de cosas súper inocentes, de qué era de la vida de los chicos, que se juntaban cada dos meses a comer un asado cuando podían. No hubo más que eso”, cerró la mujer sobre el encuentro que tuvo con Diego Latorre.

Leé más:

Yanina Latorre respondió si tiene una pareja abierta con Diego tras rumores de infidelidad

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.